В Челябинске санкции не смогли лишить клиентов ботокса

Для ботокса есть российские заменители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске санкции не сказались на запасах ботокса в салонах красоты. В кабинетах косметологии дефицита препаратов для «укола красоты» не испытывают, рассказали URA.RU участники рынка.

«На сегодня мы не испытываем дефицита с препаратами ботулинического нейропротеина типа А. Используем его в обычном режиме и запасов надолго не делаем», — сообщили в клинике, специализирующейся на услугах пластической хирургии.

У ботокса есть несколько аналогов. Эти препараты можно приобрести в аптеках. Корреспондент URA.RU дозвонился до нескольких аптечных сетей. В одной из них оказался в продаже препарат «Ксеомин» из Германии, одна упаковка которого, в зависимости от дозировки, стоит от 6184 до 11109 рублей.

Медики отметили, что для препаратов иностранного производства есть российские заменители. И если зарубежный ботокс за последние месяцы вырос в цене, то стоимость российских аналогов существенно не изменилась.

Санкции, введенные рядом стран, сказались на многих отраслях российской промышленности. Ограничения начали действовать после того, как Россия объявила о проведении спецоперации на Украине. Программа импортозамещения, принятая правительством России, помогла минимизировать эффект санкций — многие товары теперь производятся внутри страны.