В Екатеринбурге кондуктор избила ребенка из-за оплаты проезда. «Накинулась, нанося удары по лицу»

04 июня 2022 в 04:05 Размер текста - 17 +

Кондуктор екатеринбургского автобуса накинулась на школьника Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге кондуктор избила школьника из-за того, что тот не оплатил проезд. Об этом рассказал отец мальчика. «При попытке сделать видеозапись инцидента кондуктор стала вырывать из рук сына телефон. Далее она накинулась на сына, нанося ему удары по лицу, ногам и рукам. Он был вынужден защищаться», — сообщил отец подростка порталу Е1. Инцидент произошел второго июня на маршруте №48. Школьник попытался оплатить проезд, однако его карта оказалась в стоп-листе. Кондуктор стала выгонять мальчика из общественного транспорта, когда подросток решил заснять видео, женщина набросилась на ребенка. Отец рассказывает, что подобное происходит не в первый раз. Мужчина писал обращение председателю комитета по транспорту Игорю Ощепкову, но результата не последовало. Ранее URA.RU сообщало, что кондуктор трамвая в Нижнем Тагиле избил пассажира из-за восьми рублей. Также агентство рассказывало о мигранте, которого выгнали из троллейбуса в Екатеринбурге после скандала с пассажирами. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге кондуктор избила школьника из-за того, что тот не оплатил проезд. Об этом рассказал отец мальчика. «При попытке сделать видеозапись инцидента кондуктор стала вырывать из рук сына телефон. Далее она накинулась на сына, нанося ему удары по лицу, ногам и рукам. Он был вынужден защищаться», — сообщил отец подростка порталу Е1. Инцидент произошел второго июня на маршруте №48. Школьник попытался оплатить проезд, однако его карта оказалась в стоп-листе. Кондуктор стала выгонять мальчика из общественного транспорта, когда подросток решил заснять видео, женщина набросилась на ребенка. Отец рассказывает, что подобное происходит не в первый раз. Мужчина писал обращение председателю комитета по транспорту Игорю Ощепкову, но результата не последовало. Ранее URA.RU сообщало, что кондуктор трамвая в Нижнем Тагиле избил пассажира из-за восьми рублей. Также агентство рассказывало о мигранте, которого выгнали из троллейбуса в Екатеринбурге после скандала с пассажирами.