В Нижневартовске пенсионер попал в больницу после пожара

Пожарные эвакуировали 15 человек
В доме №64 по улице Мира в Нижневартовске (ХМАО) загорелась квартира на втором этаже. Пострадал 76-летний мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО.
«Сообщение о возгорании поступило в 19.46, пожарные прибыли на место в 19.52. Пожар ликвидирован в 20.03, пострадавшего передали медикам. Эвакуировано 15 человек», — сообщили в ведомстве.
На месте ЧП работали 12 пожарных, было задействовано 4 единицы техники. В квартире загорелась мебель, площадь пожара составила 10 квадратных метров.
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