04 июня 2022
03 июня 2022

В Нижневартовске пенсионер попал в больницу после пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, последствия пожара, последствия взрыва, Мчс россии, проливка
Пожарные эвакуировали 15 человек Фото:

В доме №64 по улице Мира в Нижневартовске (ХМАО) загорелась квартира на втором этаже. Пострадал 76-летний мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО.

«Сообщение о возгорании поступило в 19.46, пожарные прибыли на место в 19.52. Пожар ликвидирован в 20.03, пострадавшего передали медикам. Эвакуировано 15 человек», — сообщили в ведомстве.

На месте ЧП работали 12 пожарных, было задействовано 4 единицы техники. В квартире загорелась мебель, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске на улице Декабристов в частном секторе загорелись гараж и баня. Огонь перекинулся на соседние постройки.

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В доме №64 по улице Мира в Нижневартовске (ХМАО) загорелась квартира на втором этаже. Пострадал 76-летний мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО. «Сообщение о возгорании поступило в 19.46, пожарные прибыли на место в 19.52. Пожар ликвидирован в 20.03, пострадавшего передали медикам. Эвакуировано 15 человек», — сообщили в ведомстве. На месте ЧП работали 12 пожарных, было задействовано 4 единицы техники. В квартире загорелась мебель, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Югорске на улице Декабристов в частном секторе загорелись гараж и баня. Огонь перекинулся на соседние постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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