В городе ХМАО на пожаре огонь перекинулся к соседям

15 мая 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Очевидцы пишут, что пострадавших нет Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU В Югорске (ХМАО) на улице Декабристов в частном секторе загорелись гараж и баня, огонь перекинулся на соседние постройки. Видео пожара опубликовано в паблике «ЧП Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте». «Горит гараж и баня. На соседний сарай перешло», — пишет в комментариях под другим постом Полина Сытаева в группе «Подслушано Югорск». «Ужас. Страшно, конечно!», — делится эмоциями Ксения Слепнева. Очевидцы пишут, что пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска заметили дым от пожара, который виден в нескольких точках города. Фотографиями и видео они поделились в соцсетях. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Югорске (ХМАО) на улице Декабристов в частном секторе загорелись гараж и баня, огонь перекинулся на соседние постройки. Видео пожара опубликовано в паблике «ЧП Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте». «Горит гараж и баня. На соседний сарай перешло», — пишет в комментариях под другим постом Полина Сытаева в группе «Подслушано Югорск». «Ужас. Страшно, конечно!», — делится эмоциями Ксения Слепнева. Очевидцы пишут, что пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска заметили дым от пожара, который виден в нескольких точках города. Фотографиями и видео они поделились в соцсетях.