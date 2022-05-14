14 мая 2022
13 мая 2022

В городе ХМАО на пожаре огонь перекинулся к соседям

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке
Очевидцы пишут, что пострадавших нет Фото:

В Югорске (ХМАО) на улице Декабристов в частном секторе загорелись гараж и баня, огонь перекинулся на соседние постройки. Видео пожара опубликовано в паблике «ЧП Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте».

«Горит гараж и баня. На соседний сарай перешло», — пишет в комментариях под другим постом Полина Сытаева в группе «Подслушано Югорск». «Ужас. Страшно, конечно!», — делится эмоциями Ксения Слепнева. Очевидцы пишут, что пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска заметили дым от пожара, который виден в нескольких точках города. Фотографиями и видео они поделились в соцсетях.

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В Югорске (ХМАО) на улице Декабристов в частном секторе загорелись гараж и баня, огонь перекинулся на соседние постройки. Видео пожара опубликовано в паблике «ЧП Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте». «Горит гараж и баня. На соседний сарай перешло», — пишет в комментариях под другим постом Полина Сытаева в группе «Подслушано Югорск». «Ужас. Страшно, конечно!», — делится эмоциями Ксения Слепнева. Очевидцы пишут, что пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска заметили дым от пожара, который виден в нескольких точках города. Фотографиями и видео они поделились в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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