В ХМАО на IT-форуме ждут замминистра и экс-советника Путина

06 июня 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийск съедутся эксперты в сфере IT из стран ШОС и БРИКС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийск на международный IT-форум с участием стран ШОС и БРИКС съезжаются VIP-гости. В частности, ожидается визит заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова и экс-советника президента РФ Германа Клименко. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к организаторам форума. «В Ханты-Мансийске с 7 по 9 июня уже очень сложно забронировать номер в любой из гостиниц. Они все забиты под завязку гостями IT-форума. Среди приглашенных значатся заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов и экс-советник президента РФ Герман Клименко», — сообщил инсайдер. В программе IT-форума удалось найти подтверждение участия Качанова и Клименко. Кроме того, в Ханты-Мансийск приедут послы Габона, Сьерра-Леоне и Ганы. В качестве модератора открытия форума выступит ведущий телеканала «Россия-24» Станислав Натанзон. С приветственным словом к участникам мероприятия в формате онлайн выступит уральский полпред Владимир Якушев, а в Ханты-Мансийске на правах хозяйки это сделает губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что в преддверие IT-форума в Югре сайты органов государственной власти ХМАО подверглись хакерским атакам. Из-за этого их работа замедлена. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Ханты-Мансийск на международный IT-форум с участием стран ШОС и БРИКС съезжаются VIP-гости. В частности, ожидается визит заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова и экс-советника президента РФ Германа Клименко. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к организаторам форума. «В Ханты-Мансийске с 7 по 9 июня уже очень сложно забронировать номер в любой из гостиниц. Они все забиты под завязку гостями IT-форума. Среди приглашенных значатся заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов и экс-советник президента РФ Герман Клименко», — сообщил инсайдер. В программе IT-форума удалось найти подтверждение участия Качанова и Клименко. Кроме того, в Ханты-Мансийск приедут послы Габона, Сьерра-Леоне и Ганы. В качестве модератора открытия форума выступит ведущий телеканала «Россия-24» Станислав Натанзон. С приветственным словом к участникам мероприятия в формате онлайн выступит уральский полпред Владимир Якушев, а в Ханты-Мансийске на правах хозяйки это сделает губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что в преддверие IT-форума в Югре сайты органов государственной власти ХМАО подверглись хакерским атакам. Из-за этого их работа замедлена.