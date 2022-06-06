РИА: у офицера СБУ нашли ежедневник с секретной информацией

07 июня 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Его подозревают в попытке следить за населением различных областей Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе был найден ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов. Об этом доложил корреспондент РИА «Новости». Ежедневник был напечатан в Центральной избирательной комиссии Украины, при этом офицер СБУ в звании капитана вел записи в нем от руки. В блокноте были написаны IP-адреса, которые привязаны к различным областям Украины, коды IMEI, соответствующие отдельным моделям телефонов. Также значилась информация о сим-картах и телефонах, которым соответствуют различные коды. Во время бегства часть листов ежедневника была уничтожена самим хозяином записной книжки. Предполагается, что данная информация могла быть использована для слежки за населением различных областей Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В марте издание The Times писало о том, что Национальное разведывательное управление (НРО) США наняло три коммерческих спутниковых компании для помощи в слежке за Вооруженными силами РФ на Украине. Им поручили вести слежку за действиями ВС РФ на Украине, в том числе, в ситуации с заблокированным на территории Украины зерном. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе был найден ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов. Об этом доложил корреспондент РИА «Новости». Ежедневник был напечатан в Центральной избирательной комиссии Украины, при этом офицер СБУ в звании капитана вел записи в нем от руки. В блокноте были написаны IP-адреса, которые привязаны к различным областям Украины, коды IMEI, соответствующие отдельным моделям телефонов. Также значилась информация о сим-картах и телефонах, которым соответствуют различные коды. Во время бегства часть листов ежедневника была уничтожена самим хозяином записной книжки. Предполагается, что данная информация могла быть использована для слежки за населением различных областей Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В марте издание The Times писало о том, что Национальное разведывательное управление (НРО) США наняло три коммерческих спутниковых компании для помощи в слежке за Вооруженными силами РФ на Украине. Им поручили вести слежку за действиями ВС РФ на Украине, в том числе, в ситуации с заблокированным на территории Украины зерном.