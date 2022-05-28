The Times: США платят бизнесу, чтобы шпионить за армией РФ

28 мая 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

США попросили у бизнеса помощи, чтобы следить за ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Национальное разведывательное управление (НРО) США наняло три коммерческих спутниковых компании для помощи в слежке за Вооруженными силами РФ на Украине. Об этом сообщает The Times. «НРО, у которого есть не менее 50 собственных спутников для сбора разведывательных данных, подписало многомиллиардную сделку с компаниями. Они ведут слежку за действиями ВС РФ на Украине, в том числе, в ситуации с заблокированным на территории Украины зерном», — передает издание. После начала спецоперации, направленной на защиту жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, украинская сторона заминировала подходы к морским портам. Чтобы избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, Россия приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. США и ЕС хотят вывезти с Украины зерно и просят Россию не препятствовать проходу судов. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков уверен, что Запад хочет получить доступ к портам для отправки на Украину оружия.

Национальное разведывательное управление (НРО) США наняло три коммерческих спутниковых компании для помощи в слежке за Вооруженными силами РФ на Украине. Об этом сообщает The Times. «НРО, у которого есть не менее 50 собственных спутников для сбора разведывательных данных, подписало многомиллиардную сделку с компаниями. Они ведут слежку за действиями ВС РФ на Украине, в том числе, в ситуации с заблокированным на территории Украины зерном», — передает издание. После начала спецоперации, направленной на защиту жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, украинская сторона заминировала подходы к морским портам. Чтобы избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, Россия приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. США и ЕС хотят вывезти с Украины зерно и просят Россию не препятствовать проходу судов. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков уверен, что Запад хочет получить доступ к портам для отправки на Украину оружия.