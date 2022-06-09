09 июня 2022
08 июня 2022

Ребенок на мотоцикле налетел на знак в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятничный вечер во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, мотоциклисты, виды екатеринбурга
Тринадцатилетняя девочка на мотоцикле не справилась с управлением Фото:

В селе Толька Красноселькупского района тринадцатилетняя девочка ездила на мотоцикле и врезалась в дорожный знак. Такую информацию сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«На улице Центральная, с. Толька, Красноселькупского района, несовершеннолетний мотоциклист не справилась с управлением и допустила наезд на опору дорожного знака. В результате ДТП водитель мотоцикла, девочка 13 лет, госпитализирована», — написали представители ведомства в своей группе «ВКонтакте».

С начала года на дорогах округа в различных ДТП пострадали 129 человек, из которых 18 — дети. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и не нарушать ПДД.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО восьмилетний мальчик попал под «КамАЗ». В результате ДТП ребенку ампутировали ногу.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В селе Толька Красноселькупского района тринадцатилетняя девочка ездила на мотоцикле и врезалась в дорожный знак. Такую информацию сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «На улице Центральная, с. Толька, Красноселькупского района, несовершеннолетний мотоциклист не справилась с управлением и допустила наезд на опору дорожного знака. В результате ДТП водитель мотоцикла, девочка 13 лет, госпитализирована», — написали представители ведомства в своей группе «ВКонтакте». С начала года на дорогах округа в различных ДТП пострадали 129 человек, из которых 18 — дети. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и не нарушать ПДД. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО восьмилетний мальчик попал под «КамАЗ». В результате ДТП ребенку ампутировали ногу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...