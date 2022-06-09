Ребенок на мотоцикле налетел на знак в ЯНАО

10 июня 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Тринадцатилетняя девочка на мотоцикле не справилась с управлением Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В селе Толька Красноселькупского района тринадцатилетняя девочка ездила на мотоцикле и врезалась в дорожный знак. Такую информацию сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «На улице Центральная, с. Толька, Красноселькупского района, несовершеннолетний мотоциклист не справилась с управлением и допустила наезд на опору дорожного знака. В результате ДТП водитель мотоцикла, девочка 13 лет, госпитализирована», — написали представители ведомства в своей группе «ВКонтакте». С начала года на дорогах округа в различных ДТП пострадали 129 человек, из которых 18 — дети. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и не нарушать ПДД. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО восьмилетний мальчик попал под «КамАЗ». В результате ДТП ребенку ампутировали ногу. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В селе Толька Красноселькупского района тринадцатилетняя девочка ездила на мотоцикле и врезалась в дорожный знак. Такую информацию сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «На улице Центральная, с. Толька, Красноселькупского района, несовершеннолетний мотоциклист не справилась с управлением и допустила наезд на опору дорожного знака. В результате ДТП водитель мотоцикла, девочка 13 лет, госпитализирована», — написали представители ведомства в своей группе «ВКонтакте». С начала года на дорогах округа в различных ДТП пострадали 129 человек, из которых 18 — дети. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и не нарушать ПДД. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО восьмилетний мальчик попал под «КамАЗ». В результате ДТП ребенку ампутировали ногу.