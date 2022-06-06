Прокуратура оштрафовала пермского мэра за нарушение прав сирот

07 июня 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

В Красновишерске детям-сиротам из-за ошибки местных властей не смогли предоставить жилье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Красновишерский районный суд вынес постановление о штрафе в 10 тысяч рублей для местного главы Евгения Верещагина. Как сообщает пресс-служба районной прокуратуры, мэрия, получив деньги из регионального бюджета, допустила нарушения и не смогла купить жилье для детей-сирот. «В нарушение бюджетного законодательства администрацией допущено несоблюдение условий договора, целевые показатели реализации переданных государственных полномочий не достигнуты, жилье не приобретено. Это повлекло возврат средств в бюджет и необеспечению жилыми помещениями сирот», — отмечает прокуратура. Речь идет о субсидии в 8 млн рублей. Прокуратура внесла представление главе территории и возбудила административное дело по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ («Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов»). Теперь по решению суда мэр должен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Красновишерский районный суд вынес постановление о штрафе в 10 тысяч рублей для местного главы Евгения Верещагина. Как сообщает пресс-служба районной прокуратуры, мэрия, получив деньги из регионального бюджета, допустила нарушения и не смогла купить жилье для детей-сирот. «В нарушение бюджетного законодательства администрацией допущено несоблюдение условий договора, целевые показатели реализации переданных государственных полномочий не достигнуты, жилье не приобретено. Это повлекло возврат средств в бюджет и необеспечению жилыми помещениями сирот», — отмечает прокуратура. Речь идет о субсидии в 8 млн рублей. Прокуратура внесла представление главе территории и возбудила административное дело по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ («Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов»). Теперь по решению суда мэр должен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.