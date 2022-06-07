В ХМАО суд отказал антиваксерам в отмене обязательной вакцинации

08 июня 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор ХМАО одержал победу в суде над антиваксерами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Роспотребнадзор ХМАО отстоял в суде правомочность решения о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий югорчан. Его пытались оспорить противники прививочной кампании, о чем сообщается на сайте надзорного ведомства. «Работники, подпадавшие под обязательную по эпидемическим показаниям вакцинацию, отказавшиеся от прививок, были отстранены работодателями от работы. Эти граждане и обратились в суды с требованием признания постановления о вакцинации против COVID по эпидемическим показаниям незаконным и нарушающим конституционные права, не соответствующим иным нормативным правовым актам», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Суды на этот счет прошли первую и апелляционную инстанцию. В обоих случаях служители Фемиды вставали на защиту позиции окружного Роспотребнадзора. «Суды пришли к выводу, что постановление Главного государственного санитарного врача по ХМАО-Югре № 8 от 08.10.2021 является законным и обоснованным, не нарушает права и законные интересы граждан», — добавили в окружном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменено требование об отстранении непривитых от коронавируса сотрудников от работы. Но сделано это, исходя из нынешней эпидемиологической ситуации в регионе. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Роспотребнадзор ХМАО отстоял в суде правомочность решения о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий югорчан. Его пытались оспорить противники прививочной кампании, о чем сообщается на сайте надзорного ведомства. «Работники, подпадавшие под обязательную по эпидемическим показаниям вакцинацию, отказавшиеся от прививок, были отстранены работодателями от работы. Эти граждане и обратились в суды с требованием признания постановления о вакцинации против COVID по эпидемическим показаниям незаконным и нарушающим конституционные права, не соответствующим иным нормативным правовым актам», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Суды на этот счет прошли первую и апелляционную инстанцию. В обоих случаях служители Фемиды вставали на защиту позиции окружного Роспотребнадзора. «Суды пришли к выводу, что постановление Главного государственного санитарного врача по ХМАО-Югре № 8 от 08.10.2021 является законным и обоснованным, не нарушает права и законные интересы граждан», — добавили в окружном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменено требование об отстранении непривитых от коронавируса сотрудников от работы. Но сделано это, исходя из нынешней эпидемиологической ситуации в регионе.