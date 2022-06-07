07 июня 2022

В ХМАО суд отказал антиваксерам в отмене обязательной вакцинации

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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, перчатки, вирус, медики, covid19, коронавирус, сиз, костюм защитный, костюм чумной
Роспотребнадзор ХМАО одержал победу в суде над антиваксерами Фото:
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО отстоял в суде правомочность решения о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий югорчан. Его пытались оспорить противники прививочной кампании, о чем сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Работники, подпадавшие под обязательную по эпидемическим показаниям вакцинацию, отказавшиеся от прививок, были отстранены работодателями от работы. Эти граждане и обратились в суды с требованием признания постановления о вакцинации против COVID по эпидемическим показаниям незаконным и нарушающим конституционные права, не соответствующим иным нормативным правовым актам», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Суды на этот счет прошли первую и апелляционную инстанцию. В обоих случаях служители Фемиды вставали на защиту позиции окружного Роспотребнадзора. «Суды пришли к выводу, что постановление Главного государственного санитарного врача по ХМАО-Югре № 8 от 08.10.2021 является законным и обоснованным, не нарушает права и законные интересы граждан», — добавили в окружном Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменено требование об отстранении непривитых от коронавируса сотрудников от работы. Но сделано это, исходя из нынешней эпидемиологической ситуации в регионе.

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Роспотребнадзор ХМАО отстоял в суде правомочность решения о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий югорчан. Его пытались оспорить противники прививочной кампании, о чем сообщается на сайте надзорного ведомства. «Работники, подпадавшие под обязательную по эпидемическим показаниям вакцинацию, отказавшиеся от прививок, были отстранены работодателями от работы. Эти граждане и обратились в суды с требованием признания постановления о вакцинации против COVID по эпидемическим показаниям незаконным и нарушающим конституционные права, не соответствующим иным нормативным правовым актам», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Суды на этот счет прошли первую и апелляционную инстанцию. В обоих случаях служители Фемиды вставали на защиту позиции окружного Роспотребнадзора. «Суды пришли к выводу, что постановление Главного государственного санитарного врача по ХМАО-Югре № 8 от 08.10.2021 является законным и обоснованным, не нарушает права и законные интересы граждан», — добавили в окружном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменено требование об отстранении непривитых от коронавируса сотрудников от работы. Но сделано это, исходя из нынешней эпидемиологической ситуации в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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