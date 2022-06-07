Челябинский лагерь проверяют из-за жалоб на недомогание детей

Двое детей покинули лагерь «Лесная сказка» из-за болей в желудках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский посетил лагерь «Лесная сказка» и организовал там выездную проверку межведомственной комиссии с участием Роспотребнадзора. Поводом для ревизии послужили жалобы родителей, что для детей отдых в летнем лагере закончился рвотой и болями в желудках.

«С момента заезда прошло семь дней, а дети уже начали проситься домой, так как появились боли в области живота, рвота, и недомогание. Еда совершенно холодная, не вкусная и не доваренная. Туалетной бумаги нет, мыла в столовой нет. Просим администрацию, управление образования и Роспотребнадзор принять срочные меры», — написали родители в группе «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте».

Руководитель пресс-службы мэрии Ирина Валова рассказала URA.RU, что после сообщений родителей в социальных сетях глава Златоуста Максим Пекарский выехал в лагерь и пообщался с педагогами и детьми. По поручению мэра была организована межведомственная комиссия. Сотрудники Роспотребнадзора проверили состояние корпусов, санузлов и пищеблока и их состояние признали удовлетворительными.

«Двое детей покинули лагерь с расстройством ЖКТ. Они находились в одном отряде и там были обнаружены домашние пирожки, газировка и другие домашние продукты, которые запрещено приносить в лагерь. Поговорили по этому поводу с родителями, ситуацию держим на контроле», — отметила Валова.

Ранее в Челябинской области назвали лагеря, где опасно отдыхать детям. Если лагерь не внесен в официальный реестр организаций, прошедших проверку, то он может быть опасен для ребенка.

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