В Челябинской области назвали лагеря, где опасно отдыхать детям

Не все детские базы в регионе смогли пройти проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Детский отдых в Челябинской области может быть опасен для ребенка, если лагерь не внесен в официальный реестр организаций, прошедших проверку. Об этом URA.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

«Сделать летний отдых детей в Челябинской области безопасным — общая задача администрации лагеря и родителей. Для принятия решения отправлять детей на место отдыха необходимо узнать, занесен ли лагерь в официальный реестр», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Если выбранного лагеря нет в реестре, это должно насторожить родителей. Возможно, лагерь не прошел предварительную проверку контролирующих органов. Такой лагерь может не соответствовать требованиям безопасности.

Реестр лагерей Челябинской области размещен на сайте регионального минобра в разделе «отдых и оздоровление детей». Это база данных об организациях детского отдыха, работа которых запланирована в текущем году. В ней содержатся сведения обо всех лагерях, которые официально участвуют в детской оздоровительной кампании и работу которых проверяют контролирующие органы.