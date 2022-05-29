29 мая 2022
28 мая 2022

В Челябинской области назвали лагеря, где опасно отдыхать детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж на озере Первое. Челябинск, берег, лето, отдыхающие, пляж, отдых, пляжный сезон
Не все детские базы в регионе смогли пройти проверку Фото:

Детский отдых в Челябинской области может быть опасен для ребенка, если лагерь не внесен в официальный реестр организаций, прошедших проверку. Об этом URA.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

«Сделать летний отдых детей в Челябинской области безопасным — общая задача администрации лагеря и родителей. Для принятия решения отправлять детей на место отдыха необходимо узнать, занесен ли лагерь в официальный реестр», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Если выбранного лагеря нет в реестре, это должно насторожить родителей. Возможно, лагерь не прошел предварительную проверку контролирующих органов. Такой лагерь может не соответствовать требованиям безопасности.

Реестр лагерей Челябинской области размещен на сайте регионального минобра в разделе «отдых и оздоровление детей». Это база данных об организациях детского отдыха, работа которых запланирована в текущем году. В ней содержатся сведения обо всех лагерях, которые официально участвуют в детской оздоровительной кампании и работу которых проверяют контролирующие органы.

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Детский отдых в Челябинской области может быть опасен для ребенка, если лагерь не внесен в официальный реестр организаций, прошедших проверку. Об этом URA.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. «Сделать летний отдых детей в Челябинской области безопасным — общая задача администрации лагеря и родителей. Для принятия решения отправлять детей на место отдыха необходимо узнать, занесен ли лагерь в официальный реестр», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Если выбранного лагеря нет в реестре, это должно насторожить родителей. Возможно, лагерь не прошел предварительную проверку контролирующих органов. Такой лагерь может не соответствовать требованиям безопасности. Реестр лагерей Челябинской области размещен на сайте регионального минобра в разделе «отдых и оздоровление детей». Это база данных об организациях детского отдыха, работа которых запланирована в текущем году. В ней содержатся сведения обо всех лагерях, которые официально участвуют в детской оздоровительной кампании и работу которых проверяют контролирующие органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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