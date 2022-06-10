Подозреваемый в рэкете свердловский силовик ответил на обвинения

10 июня 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Головко заявил, что не знает о возбуждении уголовного дела Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудник из отдела по борьбе с организованной преступностью свердловского главка полиции подполковник Дмитрий Головко, который, по сообщениям СМИ, подозревается в рэкете, заявил что не знает о возбуждении в отношении него уголовного дела о вымогательстве. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистом URA.RU. Новость по теме Жилье свердловчанина, обвинившего МВД в рэкете, продал незнакомец. Его заподозрили в участии в ОПГ «Не знаю ни о каком деле. Это (уголовное преследование — прим. URA.RU) бред полный», — заявил Головко, опровергнув свою причастность к вымогательству. URA.RU обратилось в пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области и СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Ранее сообщалось о возбуждении в отношении Головко уголовного дела о вымогательстве, передает портал е1. Оно, предположительно, связано с обвинением бизнесмена Максима Степанова, который считает силовиков причастными к вымогательству 400 миллионов. Степанов рассказал, что его вывезли в екатеринбургский коттедж, избили и потребовали отдать деньги. Якобы это сделали уличные бойцы, нанятые силовиками, Антон Терехин (Шаман) и Евгений Маруняк (Маруня). Сами полицейские, по словам бизнесмена, потребовали передать незнакомцу права на квартиру, стоимостью в 16 миллионов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудник из отдела по борьбе с организованной преступностью свердловского главка полиции подполковник Дмитрий Головко, который, по сообщениям СМИ, подозревается в рэкете, заявил что не знает о возбуждении в отношении него уголовного дела о вымогательстве. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистом URA.RU. «Не знаю ни о каком деле. Это (уголовное преследование — прим. URA.RU) бред полный», — заявил Головко, опровергнув свою причастность к вымогательству. URA.RU обратилось в пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области и СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Ранее сообщалось о возбуждении в отношении Головко уголовного дела о вымогательстве, передает портал е1. Оно, предположительно, связано с обвинением бизнесмена Максима Степанова, который считает силовиков причастными к вымогательству 400 миллионов. Степанов рассказал, что его вывезли в екатеринбургский коттедж, избили и потребовали отдать деньги. Якобы это сделали уличные бойцы, нанятые силовиками, Антон Терехин (Шаман) и Евгений Маруняк (Маруня). Сами полицейские, по словам бизнесмена, потребовали передать незнакомцу права на квартиру, стоимостью в 16 миллионов.