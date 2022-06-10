РФ предлагает США начать обсуждение договора по ядерному арсеналу

11 июня 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

РФ предлагает США сейчас начать обсуждение договора на смену СНВ, заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Отсутствие контактов США с Россией по проблемам стратегической стабильности после истечения действия договора об СНВ не отвечает интересам самих Штатов, Кремль призывает начать обсуждение этого вопроса безотлагательно. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов во время приема в российском представительстве в Вашингтоне по случаю Дня России. «Через несколько лет — в 2026 году — он [договор об СНВ] истечет. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — сказал политик. Антонов уверен, что «время не ждет», по его мнению, сторонам необходимо «начинать работать над тем, что придет на замену». 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США ввели масштабные санкции. При этом ограничения нанесли значительный удар по экономике американцев. Так, в стране наблюдаются рекордные темпы инфляции, а также высокий уровень цен на продовольственные товары и энергоресурсы, в кризисе власти США неоднократно обвиняют Россию. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Отсутствие контактов США с Россией по проблемам стратегической стабильности после истечения действия договора об СНВ не отвечает интересам самих Штатов, Кремль призывает начать обсуждение этого вопроса безотлагательно. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов во время приема в российском представительстве в Вашингтоне по случаю Дня России. «Через несколько лет — в 2026 году — он [договор об СНВ] истечет. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — сказал политик. Антонов уверен, что «время не ждет», по его мнению, сторонам необходимо «начинать работать над тем, что придет на замену». 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США ввели масштабные санкции. При этом ограничения нанесли значительный удар по экономике американцев. Так, в стране наблюдаются рекордные темпы инфляции, а также высокий уровень цен на продовольственные товары и энергоресурсы, в кризисе власти США неоднократно обвиняют Россию.