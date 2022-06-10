В России объяснили «нервное поведение» Японии

11 июня 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

На территории Японии размещена военная база США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США длительное время оказывает большое влияние на Японию, поэтому в стране прослеживается «нервное поведение» со стороны японских властей. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. «То, что сейчас Япония ведет себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено еще и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты», — сказал чиновник, передает РИА «Новости». Он отметил, что по конституции Япония не имеет права владеть своей армией. На Окинаве (крупный японский остров) размещена военная база США, которая занимает обширную часть острова, отметил глава Минвостокразвития. Ранее сообщалось, что Япония прекратит поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Об этом доложил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило санкции в отношении России, в частности, новые ограничения касаются экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США длительное время оказывает большое влияние на Японию, поэтому в стране прослеживается «нервное поведение» со стороны японских властей. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. «То, что сейчас Япония ведет себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено еще и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты», — сказал чиновник, передает РИА «Новости». Он отметил, что по конституции Япония не имеет права владеть своей армией. На Окинаве (крупный японский остров) размещена военная база США, которая занимает обширную часть острова, отметил глава Минвостокразвития. Ранее сообщалось, что Япония прекратит поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Об этом доложил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило санкции в отношении России, в частности, новые ограничения касаются экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.