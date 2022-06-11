В Госдуме предложили заменить все вывески в РФ на русский язык

В России все вывески должны быть написаны по-русски, заявил Петр Толстой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России все вывески должны быть написаны по-русски, чтобы создать единое языковое пространство в стране. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

«В России все вывески должны быть написаны по-русски, а для туристов (и тех, кто себя в России ощущает туристом) можно разместить перевод мелкими буквами. Это важно сделать именно сейчас: Россия должна вновь обрести себя и опираться на свой язык, свою культуру и свой народ», — написал Толстой в своем telegram-канале.

Он уточнил, что «тем, кто не сможет сразу заменить вывеску, дадим льготный период. Тех же, кто не захочет, заставим». По его мнению, свобода бизнеса в России, в настоящее время не должна идти «вразрез национальным интересам», уверен он.

По его мнению, такие меры необходимы «для того, чтобы производство было отечественным, а не в оффшорах». При таких изменениях, граждане страны почувствуют себя дома, на своей Родине, считает политик. Он призывает «создать единое языковое пространство» в России.

После начала спецоперации России на Украине ЕС и США начали вводить жесткие санкции. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, утверждали, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, по социальной и гуманитарной сферам, по каждой семье и гражданину РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии. В связи с этим в России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. В список вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие компании.

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