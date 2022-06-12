Жителя поселка Ныда удивила цена на картошку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители поселка Ныда Надымского района ЯНАО возмутились высокими ценами на продукты. Пост о картошке по цене 200 рублей за килограмм появился в соцсети «ВКонтакте», в группе «Злой и добрый надымчанин» и набрал более 150 комментариев.

«Молоко у нас в поселке стоит 180 рублей за пачку 3,2% жирности, яйцо — 15 рублей за 1 шт, капуста 1 кг — 170 рублей и не говоря уже про остальное, колбаса не меньше 1000 рублей за килограмм, так же сыр. А у нас поселок закрытого типа, не все имеют транспорт, чтобы выехать — очень много в поселке пенсионеров. Вот так и живем», — написала в комментариях жительница поселка Жанна Леонтьева.

«В Ныде все продукты дорогие. Туда только приедь, на лоб глаза лезут», — пишет Оля Яптунай. «Картошка и такая цена! Видимо „пешком пришла“. Жалко людей. А ИП точно сдурели», — сочувствует Валентина Ваторина. «Посадить не пробовали картошку? Вырастет однако», — советует Марик Таисья.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Надымского района с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало что сетевой магазин «Монетка» поднял цены на молоко. В Надыме цена на социально значимый продукт выросла в два раза.

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