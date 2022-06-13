Глава ВТБ объявил начало холодной войны

14 июня 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Костин: «Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глобализация закончилась, холодная война началась. Так считает президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. «Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на „своих“ и „чужих“. Это холодная война 2.0», — объявил Костин, передает РБК. Он также напомнил о недавнем заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая говорила, что допуск на мировой рынок Россия «должна заслужить хорошим поведением — то есть игрой по правилам». «Россия получила „красную карточку“, Китай — пока „желтую“», — отметил глава ВТБ. Андрей Костин считает, что для банковского сектора это означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро. Экономист назвал главные приоритеты на внешнем контуре — диверсификация валютных платежей, переход на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах с использованием защищенной платежно-расчетной инфраструктуры, а также разработка и запуск инвестиционных инструментов в «мягких» валютах. «Что будет дальше — решать нам. В бизнесмене, как и в спорте, действует проверенный принцип: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. На этот раз — по своим правилам», — заключил Андрей Костин. По мнению отставного разведчика США Пола Пиллара, развязывание холодной войны между Западом и Россией противоречит интересам США и всего мира в целом. Кроме того, он считает, что вступление США в открытый конфликт с РФ приведет к обострению отношений Запада и Китая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глобализация закончилась, холодная война началась. Так считает президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. «Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на „своих“ и „чужих“. Это холодная война 2.0», — объявил Костин, передает РБК. Он также напомнил о недавнем заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая говорила, что допуск на мировой рынок Россия «должна заслужить хорошим поведением — то есть игрой по правилам». «Россия получила „красную карточку“, Китай — пока „желтую“», — отметил глава ВТБ. Андрей Костин считает, что для банковского сектора это означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро. Экономист назвал главные приоритеты на внешнем контуре — диверсификация валютных платежей, переход на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах с использованием защищенной платежно-расчетной инфраструктуры, а также разработка и запуск инвестиционных инструментов в «мягких» валютах. «Что будет дальше — решать нам. В бизнесмене, как и в спорте, действует проверенный принцип: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. На этот раз — по своим правилам», — заключил Андрей Костин. По мнению отставного разведчика США Пола Пиллара, развязывание холодной войны между Западом и Россией противоречит интересам США и всего мира в целом. Кроме того, он считает, что вступление США в открытый конфликт с РФ приведет к обострению отношений Запада и Китая.