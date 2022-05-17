17 мая 2022

Экс-разведчик США предупредил о последствиях новой холодной войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Запад не заинтересован в новой холодной войне с РФ, считает экс-разведчик Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Развязывание холодной войны между Западом и Россией противоречит интересам США и всего мира в целом. Об этом заявил отставной разведчик США Пол Пиллар в своей статье для американского журнала The National Interest.

«Новая холодная война с Россией будет сильно противоречить интересам США и международной безопасности в целом. Это будет иметь негативные последствия для военных бюджетов, постоянного риска перерастания кризисов в вооруженные войны и препятствования действиям по глобальным проблемам, представляющим общий интерес, среди прочего», — отметил Пиллар.

Помимо этого, считает автор, вступление в открытый конфликт с РФ приведет к обострению отношений Запада и Китая. «Теперь Китай является экономической и все более военной сверхдержавой, которая обеспечивает стратегическую глубину путинской России», — отметил он.

Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля 2022 года. Помимо этого, США и страны Евросоюза активно поставляют военную помощь Вооруженным силам Украины.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Развязывание холодной войны между Западом и Россией противоречит интересам США и всего мира в целом. Об этом заявил отставной разведчик США Пол Пиллар в своей статье для американского журнала The National Interest. «Новая холодная война с Россией будет сильно противоречить интересам США и международной безопасности в целом. Это будет иметь негативные последствия для военных бюджетов, постоянного риска перерастания кризисов в вооруженные войны и препятствования действиям по глобальным проблемам, представляющим общий интерес, среди прочего», — отметил Пиллар. Помимо этого, считает автор, вступление в открытый конфликт с РФ приведет к обострению отношений Запада и Китая. «Теперь Китай является экономической и все более военной сверхдержавой, которая обеспечивает стратегическую глубину путинской России», — отметил он. Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля 2022 года. Помимо этого, США и страны Евросоюза активно поставляют военную помощь Вооруженным силам Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...