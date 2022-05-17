Экс-разведчик США предупредил о последствиях новой холодной войны

18 мая 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Запад не заинтересован в новой холодной войне с РФ, считает экс-разведчик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Развязывание холодной войны между Западом и Россией противоречит интересам США и всего мира в целом. Об этом заявил отставной разведчик США Пол Пиллар в своей статье для американского журнала The National Interest. «Новая холодная война с Россией будет сильно противоречить интересам США и международной безопасности в целом. Это будет иметь негативные последствия для военных бюджетов, постоянного риска перерастания кризисов в вооруженные войны и препятствования действиям по глобальным проблемам, представляющим общий интерес, среди прочего», — отметил Пиллар. Помимо этого, считает автор, вступление в открытый конфликт с РФ приведет к обострению отношений Запада и Китая. «Теперь Китай является экономической и все более военной сверхдержавой, которая обеспечивает стратегическую глубину путинской России», — отметил он. Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля 2022 года. Помимо этого, США и страны Евросоюза активно поставляют военную помощь Вооруженным силам Украины.

Развязывание холодной войны между Западом и Россией противоречит интересам США и всего мира в целом. Об этом заявил отставной разведчик США Пол Пиллар в своей статье для американского журнала The National Interest. «Новая холодная война с Россией будет сильно противоречить интересам США и международной безопасности в целом. Это будет иметь негативные последствия для военных бюджетов, постоянного риска перерастания кризисов в вооруженные войны и препятствования действиям по глобальным проблемам, представляющим общий интерес, среди прочего», — отметил Пиллар. Помимо этого, считает автор, вступление в открытый конфликт с РФ приведет к обострению отношений Запада и Китая. «Теперь Китай является экономической и все более военной сверхдержавой, которая обеспечивает стратегическую глубину путинской России», — отметил он. Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля 2022 года. Помимо этого, США и страны Евросоюза активно поставляют военную помощь Вооруженным силам Украины.