Свердловский министр отреагировал на задержание своего конкурента

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Пресс-конференция министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорта. Екатеринбург, рапопорт леонид
Леонид Рапопорт узнал о следственных действиях из СМИ Фото:

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт узнал о задержании директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова из СМИ. Об этом топ-чиновник заявил корреспонденту URA.RU.

«[Информацию] я получил с URA.RU. Сейчас идут следственные действия, которые все определят [виновен Шурманов или нет]», — сказал Рапопорт.

Его реакция интересна тем, что Рапопорта и Шурманова долгое время называли друзьями. А в последние месяцы появились сведения, что Рапопорт задумался о возвращении в кресло директора института, возглавляемого Шурмановым. И теперь якобы подсиживает товарища. Впрочем, ни одна из сторон это не комментировала.

Шурманова задержали утром 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

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Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт узнал о задержании директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова из СМИ. Об этом топ-чиновник заявил корреспонденту URA.RU. «[Информацию] я получил с URA.RU. Сейчас идут следственные действия, которые все определят [виновен Шурманов или нет]», — сказал Рапопорт. Его реакция интересна тем, что Рапопорта и Шурманова долгое время называли друзьями. А в последние месяцы появились сведения, что Рапопорт задумался о возвращении в кресло директора института, возглавляемого Шурмановым. И теперь якобы подсиживает товарища. Впрочем, ни одна из сторон это не комментировала. Шурманова задержали утром 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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