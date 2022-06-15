Свердловский министр отреагировал на задержание своего конкурента

Леонид Рапопорт узнал о следственных действиях из СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт узнал о задержании директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова из СМИ. Об этом топ-чиновник заявил корреспонденту URA.RU.

«[Информацию] я получил с URA.RU. Сейчас идут следственные действия, которые все определят [виновен Шурманов или нет]», — сказал Рапопорт.

Его реакция интересна тем, что Рапопорта и Шурманова долгое время называли друзьями. А в последние месяцы появились сведения, что Рапопорт задумался о возвращении в кресло директора института, возглавляемого Шурмановым. И теперь якобы подсиживает товарища. Впрочем, ни одна из сторон это не комментировала.

Шурманова задержали утром 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).