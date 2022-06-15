В Тюменской области ищут пенсионера. Он ушел в лес и не вернулся. Фото

16 июня 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Пожилой мужчина вышел в лес 15 июня и не вернулся Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области пропал 70-летний пенсионер. Он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал Кормин Сергей Иванович, 70 лет. Деревня Железный перебор, Тюменский район, Тюменская область. 15 июня 2022 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в сообщении. Пожилой мужчина худощавого телосложения был одет в куртку цвета хаки, коричневую косынку и черные берцы. С собой нес два металлических ведра. Обладающих какой-либо информацией о пропавшем просят позвонить по номеру 112 либо связаться с инфоргом поиска Натальей по телефону 8-982-909-15-00. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области пропал 70-летний пенсионер. Он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал Кормин Сергей Иванович, 70 лет. Деревня Железный перебор, Тюменский район, Тюменская область. 15 июня 2022 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в сообщении. Пожилой мужчина худощавого телосложения был одет в куртку цвета хаки, коричневую косынку и черные берцы. С собой нес два металлических ведра. Обладающих какой-либо информацией о пропавшем просят позвонить по номеру 112 либо связаться с инфоргом поиска Натальей по телефону 8-982-909-15-00.