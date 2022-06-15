15 июня 2022
14 июня 2022

В Тюменской области ищут пенсионера. Он ушел в лес и не вернулся. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Пожилой мужчина вышел в лес 15 июня и не вернулся Фото:

В Тюменской области пропал 70-летний пенсионер. Он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал Кормин Сергей Иванович, 70 лет. Деревня Железный перебор, Тюменский район, Тюменская область. 15 июня 2022 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в сообщении.

Пожилой мужчина худощавого телосложения был одет в куртку цвета хаки, коричневую косынку и черные берцы. С собой нес два металлических ведра. Обладающих какой-либо информацией о пропавшем просят позвонить по номеру 112 либо связаться с инфоргом поиска Натальей по телефону 8-982-909-15-00.

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В Тюменской области пропал 70-летний пенсионер. Он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал Кормин Сергей Иванович, 70 лет. Деревня Железный перебор, Тюменский район, Тюменская область. 15 июня 2022 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в сообщении. Пожилой мужчина худощавого телосложения был одет в куртку цвета хаки, коричневую косынку и черные берцы. С собой нес два металлических ведра. Обладающих какой-либо информацией о пропавшем просят позвонить по номеру 112 либо связаться с инфоргом поиска Натальей по телефону 8-982-909-15-00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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