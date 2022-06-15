15 июня 2022

Пермяка, угрожавшему прострелить колено подростку, осудили

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Кизеловца, угрожавшего подростку, отправили в колонию Фото:

В Кизеле (Пермский край) вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя этого города. В октябре 2021 года 41-летний мужчина несколько раз ударил подростка и угрожал прострелить ему колено.

«Мужчина несколько раз ударил подростка 2004 года рождения по разным частям тела и лицу. Затем злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и направлял его в область ног, живота и головы потерпевшего. Он заявлял, что прострелит несовершеннолетнему колено», — пишет Properm.

Юноша рассказал о произошедшем своим родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию. Стражи правопорядка установили, что в момент совершения преступления, кизеловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к отбыванию наказания в колонии строгого режима на срок 10 месяцев.

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В Кизеле (Пермский край) вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя этого города. В октябре 2021 года 41-летний мужчина несколько раз ударил подростка и угрожал прострелить ему колено. «Мужчина несколько раз ударил подростка 2004 года рождения по разным частям тела и лицу. Затем злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и направлял его в область ног, живота и головы потерпевшего. Он заявлял, что прострелит несовершеннолетнему колено», — пишет Properm. Юноша рассказал о произошедшем своим родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию. Стражи правопорядка установили, что в момент совершения преступления, кизеловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к отбыванию наказания в колонии строгого режима на срок 10 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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