Пермяка, угрожавшему прострелить колено подростку, осудили

Кизеловца, угрожавшего подростку, отправили в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кизеле (Пермский край) вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя этого города. В октябре 2021 года 41-летний мужчина несколько раз ударил подростка и угрожал прострелить ему колено.

«Мужчина несколько раз ударил подростка 2004 года рождения по разным частям тела и лицу. Затем злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и направлял его в область ног, живота и головы потерпевшего. Он заявлял, что прострелит несовершеннолетнему колено», — пишет Properm.

Юноша рассказал о произошедшем своим родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию. Стражи правопорядка установили, что в момент совершения преступления, кизеловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к отбыванию наказания в колонии строгого режима на срок 10 месяцев.