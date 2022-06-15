Музыканты играют с 17:00 до 22:00 Фото: Размик Закарян © (архив URA.RU)

В микрорайоне Перми Вышка-2 уличные музыканты не дают отдыхать местным жителям. По словам очевидцев, начинающие артисты расположились рядом с продуктовым магазином на улице Целинной. Музыканты подключают микрофон к колонке, направляют ее в сторону жилых домов и поют песни.

«Орут напропалую с динамика с 16-17 до 22-00 не переставая! Этакая принудительная дискотека. Ни голоса, ни слуха. Когда подошла и попросила убрать динамик — «так до 22-00 можем петь и полиция нам не указ», — жалуется Галина Сердюк в группе «Подслушано Мотовилиха (Пермь)» в социальной сети «ВКонтакте». пермяка позвонила в полицию и составила жалобу на музыкантов. «112, заявку приняли, жду результатов — все еще орут и стонут», — негодует женщина. Большая часть пермяков, музыкантов поддерживает «А мне нравится!», — пишет подписчик. «Лето настало, у нас так же в 4 утра», — сообщает другой. «Выдайте им принцессу и пусть в леса едут», — иронизирует комментатор.

«В 18 часов 14 июня к нам поступило заявление, о том, что компания молодых людей нарушает тишину у магазина „Монетка“ по улице Целинной. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Перми. В законе Пермского края, к действиям, нарушающим тишину и покой граждан относится в том числе и использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан. Но только в ночное время с 22.00 до 7.00 в рабочие дни, с 22.00 до 9.00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

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