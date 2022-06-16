Депутат Госдумы углядел президентские амбиции Медведева

16 июня 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Делягин готов во всем поддержать Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Михаил Делягин предположил, что замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев начинает президентскую кампанию на пост главы новой Украины. Он отметил, что хочется его поддержать. «Хочется поддержать все, что говорит Дмитрий Анатольевич. Возникает ощущение, что он рановато начал президентскую кампанию. А что это может быть еще? Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины», — приводит слова Делягина «Царьград». Он предполагает, что Украина будет входить в состав России по частям. Ведь часть Запорожской области и Херсон освободили. «Вероятно мы будем интегрировать эти территории по ходу дела. Но, может быть, есть и другие мысли на этот счет, кто знает…», — прогнозирует он. Ранее Медведев усомнился в существовании Украины через два года. Об этом он написал в своем telegram-канале. Россия ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в планы России не входит оккупация Украины. Спецоперация призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и украинских националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Депутат Госдумы Михаил Делягин предположил, что замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев начинает президентскую кампанию на пост главы новой Украины. Он отметил, что хочется его поддержать. «Хочется поддержать все, что говорит Дмитрий Анатольевич. Возникает ощущение, что он рановато начал президентскую кампанию. А что это может быть еще? Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины», — приводит слова Делягина «Царьград». Он предполагает, что Украина будет входить в состав России по частям. Ведь часть Запорожской области и Херсон освободили. «Вероятно мы будем интегрировать эти территории по ходу дела. Но, может быть, есть и другие мысли на этот счет, кто знает…», — прогнозирует он. Ранее Медведев усомнился в существовании Украины через два года. Об этом он написал в своем telegram-канале. Россия ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в планы России не входит оккупация Украины. Спецоперация призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и украинских националистов.