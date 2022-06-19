Минобороны РФ: командиры ВСУ бросают в бой неопытных солдат

19 июня 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери в рядах кадровых военных, отметили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает в бой наименее подготовленных солдат из-за больших потерь в рядах кадровых военных. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны РФ. Также российская армия сбила восемь украинских беспилотников и один самолет Су-25. Всего за последние сутки были уничтожены 400 националистов, 10 танков и броневиков, 11 артиллерийских орудий, 11 РСЗО и 28 специальных автомобилей. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает в бой наименее подготовленных солдат из-за больших потерь в рядах кадровых военных. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны РФ. Также российская армия сбила восемь украинских беспилотников и один самолет Су-25. Всего за последние сутки были уничтожены 400 националистов, 10 танков и броневиков, 11 артиллерийских орудий, 11 РСЗО и 28 специальных автомобилей. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.