Минобороны РФ: командиры ВСУ бросают в бой неопытных солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, кпп, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, контроль, армия россии, блок пост, народная милиция, комендатура, вс рф
ВСУ несут большие потери в рядах кадровых военных, отметили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает в бой наименее подготовленных солдат из-за больших потерь в рядах кадровых военных. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Также российская армия сбила восемь украинских беспилотников и один самолет Су-25. Всего за последние сутки были уничтожены 400 националистов, 10 танков и броневиков, 11 артиллерийских орудий, 11 РСЗО и 28 специальных автомобилей.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает в бой наименее подготовленных солдат из-за больших потерь в рядах кадровых военных. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны РФ. Также российская армия сбила восемь украинских беспилотников и один самолет Су-25. Всего за последние сутки были уничтожены 400 националистов, 10 танков и броневиков, 11 артиллерийских орудий, 11 РСЗО и 28 специальных автомобилей. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...