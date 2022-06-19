19 июня 2022
18 июня 2022

Екатеринбуржцы заметили необычную машину от борцов с автохамами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, бц высоцкий, город екатеринбург, вид сверху
Машину исписали краской и оставили «на кирпичах» возле БЦ «Высоцкий» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге рядом с БЦ «Высоцкий» жители заметили необычный автомобиль — исписанную иномарку без колес. Об этом сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво».

«Вот такую картину можно было увидеть возле «Высоцкого» вчера ночью. Иномарку исписали краской и оставили «на кирпичах», — говорится в сообщении.

На иномарке красуются надписи: «Я плохо парковался», «Панки никогда не умрут» и «Ищи нас там». О том, кто оставил машину в таком виде возле БЦ — неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в бизнес-центр «Высоцкий». На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге рядом с БЦ «Высоцкий» жители заметили необычный автомобиль — исписанную иномарку без колес. Об этом сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво». «Вот такую картину можно было увидеть возле «Высоцкого» вчера ночью. Иномарку исписали краской и оставили «на кирпичах», — говорится в сообщении. На иномарке красуются надписи: «Я плохо парковался», «Панки никогда не умрут» и «Ищи нас там». О том, кто оставил машину в таком виде возле БЦ — неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в бизнес-центр «Высоцкий». На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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