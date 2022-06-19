Машину исписали краской и оставили «на кирпичах» возле БЦ «Высоцкий» (архивное фото) Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

В Екатеринбурге рядом с БЦ «Высоцкий» жители заметили необычный автомобиль — исписанную иномарку без колес. Об этом сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво».

«Вот такую картину можно было увидеть возле «Высоцкого» вчера ночью. Иномарку исписали краской и оставили «на кирпичах», — говорится в сообщении.

На иномарке красуются надписи: «Я плохо парковался», «Панки никогда не умрут» и «Ищи нас там». О том, кто оставил машину в таком виде возле БЦ — неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в бизнес-центр «Высоцкий». На момент публикации ответ не поступил.

Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»

Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»

Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»