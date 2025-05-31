31 мая 2025

Хоккеисты-ветераны из Екатеринбурга разгромили петербуржцев

Команда «СКА ЦВО» победила в хоккейном чемпионате «Парни из стали»
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир проходил в Северной столице Фото:

Команда «СКА ЦВО» победила в третьем открытом турнире по хоккею «Парни из стали», в котором участвовали 185 ветеранов боевых действий, в том числе спецоперации РФ на Украине, из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Омска. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко, директор фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», взявшего на себя расходы на участие екатеринбуржцев в турнире.

В финале они разгромили команду из Петербурга со счетом 8:3. Победную точку в матче поставил Александр Бирюков.

«Спортсмены показали настоящую силу воли и несокрушимый уральский характер! Поздравляю их с этой заслуженной победой!», — сказал Павленко. Тренер «СКА ЦВО» Константин Шарипов отметил, что «никто не хотел проигрывать, все бились до победного». По поручению врио губернатора Дениса Паслера его и игроков в Кольцово будет встречать делегация минспорта области.

Закрывал турнир губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Закрывал турнир губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
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Команда «СКА ЦВО» победила в третьем открытом турнире по хоккею «Парни из стали», в котором участвовали 185 ветеранов боевых действий, в том числе спецоперации РФ на Украине, из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Омска. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко, директор фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», взявшего на себя расходы на участие екатеринбуржцев в турнире. В финале они разгромили команду из Петербурга со счетом 8:3. Победную точку в матче поставил Александр Бирюков. «Спортсмены показали настоящую силу воли и несокрушимый уральский характер! Поздравляю их с этой заслуженной победой!», — сказал Павленко. Тренер «СКА ЦВО» Константин Шарипов отметил, что «никто не хотел проигрывать, все бились до победного». По поручению врио губернатора Дениса Паслера его и игроков в Кольцово будет встречать делегация минспорта области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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