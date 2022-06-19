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Тюменских водителей предупредили об опасности на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, лес, трасса, автодорога, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Видимость на трассах может сильно ухудшиться из-за возможных природных пожаров Фото:

Из-за чрезвычайной пожарной опасности, которая 20 и 21 июня прогнозируется на территории Тюменской области, на трассах ожидается ухудшение видимости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«Штормовое предупреждение! На юге Тюменской области 20—21 июня в юго-восточных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости по шкале Нестерова. Это может привести к ухудшению видимости на трассах!» — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Водителей просят быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 20 июня ожидается крайне жаркая погода с грозами и градом.

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Из-за чрезвычайной пожарной опасности, которая 20 и 21 июня прогнозируется на территории Тюменской области, на трассах ожидается ухудшение видимости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «Штормовое предупреждение! На юге Тюменской области 20—21 июня в юго-восточных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости по шкале Нестерова. Это может привести к ухудшению видимости на трассах!» — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Водителей просят быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 20 июня ожидается крайне жаркая погода с грозами и градом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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