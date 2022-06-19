Тюменских водителей предупредили об опасности на трассах

Из-за чрезвычайной пожарной опасности, которая 20 и 21 июня прогнозируется на территории Тюменской области, на трассах ожидается ухудшение видимости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».
«Штормовое предупреждение! На юге Тюменской области 20—21 июня в юго-восточных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости по шкале Нестерова. Это может привести к ухудшению видимости на трассах!» — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».
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Из-за чрезвычайной пожарной опасности, которая 20 и 21 июня прогнозируется на территории Тюменской области, на трассах ожидается ухудшение видимости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «Штормовое предупреждение! На юге Тюменской области 20—21 июня в юго-восточных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости по шкале Нестерова. Это может привести к ухудшению видимости на трассах!» — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Водителей просят быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 20 июня ожидается крайне жаркая погода с грозами и градом.