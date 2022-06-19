Заключенный открыл казино в тюменской колонии, где отбывал срок

Мужчина успел заработать на организации подпольного казино около 50 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины, который, отбывая срок в одной из местных колоний, организовал игорный дом с картами и фишками. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК по Тюменской области. За совершенное преступление ему грозит до 2 лет лишения свободы.

«Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, отбывающего наказание в одной из тюменских колоний. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ — незаконная организация и проведении азартных игр. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСИН России по Тюменской области и УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области», — указано в сообщении регионального СК.

По версии следствия, с апреля по июнь 2022 года мужчина, отбывая наказание в колонии за разбой, организовал и проводил между заключенными азартные игры с использованием карт и фишек. Удерживая за это свою комиссию. Чтобы не быть разоблаченным, подозреваемый придерживался мер конспирации: игры проводились в вечернее время в одном из помещений на территории ИК. До задержания мужчина успел «заработать» около 50 тыс. рублей.