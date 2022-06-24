В Екатеринбурге загорелся склад с бревнами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, учение, тушение лесных пожаров
В Екатеринбурге загорелись бревна на промышленной площадке (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга загорелись бревна на промышленной площадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области в официальном telegram-канале.

«На промышленной площадке на площади 100 кв.м горят бревна. В тушении пожара участвуют 39 человек личного состава», — рассказали спасатели.

Сообщение о пожаре поступило 24 июня в 21:12, возгорание обнаружили на улице Вокзальная. По словам спасателей к месту тушения выехало 13 пожарных машин.

Ранее URA.RU сообщало, в многоэтажке Екатеринбурга загорелся балкон в одной из квартир, спасателям удалось эвакуировать из пожара трех детей. Также агентство рассказывало о пожаре в строительном торговом центре, из которого эвакуировали 780 человек.

Пожар в Железнодорожном районе Екатеринбурга
Фото:
Екатеринбуржцы заметили клубы дыма в небе
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Железнодорожном районе Екатеринбурга загорелись бревна на промышленной площадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области в официальном telegram-канале. «На промышленной площадке на площади 100 кв.м горят бревна. В тушении пожара участвуют 39 человек личного состава», — рассказали спасатели. Сообщение о пожаре поступило 24 июня в 21:12, возгорание обнаружили на улице Вокзальная. По словам спасателей к месту тушения выехало 13 пожарных машин. Ранее URA.RU сообщало, в многоэтажке Екатеринбурга загорелся балкон в одной из квартир, спасателям удалось эвакуировать из пожара трех детей. Также агентство рассказывало о пожаре в строительном торговом центре, из которого эвакуировали 780 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...