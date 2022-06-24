В Железнодорожном районе Екатеринбурга загорелись бревна на промышленной площадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области в официальном telegram-канале.
«На промышленной площадке на площади 100 кв.м горят бревна. В тушении пожара участвуют 39 человек личного состава», — рассказали спасатели.
Сообщение о пожаре поступило 24 июня в 21:12, возгорание обнаружили на улице Вокзальная. По словам спасателей к месту тушения выехало 13 пожарных машин.
Ранее URA.RU сообщало, в многоэтажке Екатеринбурга загорелся балкон в одной из квартир, спасателям удалось эвакуировать из пожара трех детей. Также агентство рассказывало о пожаре в строительном торговом центре, из которого эвакуировали 780 человек.
Пожар в Железнодорожном районе Екатеринбурга
Фото: URA.RU
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Фото: URA.RU
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В Железнодорожном районе Екатеринбурга загорелись бревна на промышленной площадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области в официальном telegram-канале. «На промышленной площадке на площади 100 кв.м горят бревна. В тушении пожара участвуют 39 человек личного состава», — рассказали спасатели. Сообщение о пожаре поступило 24 июня в 21:12, возгорание обнаружили на улице Вокзальная. По словам спасателей к месту тушения выехало 13 пожарных машин. Ранее URA.RU сообщало, в многоэтажке Екатеринбурга загорелся балкон в одной из квартир, спасателям удалось эвакуировать из пожара трех детей. Также агентство рассказывало о пожаре в строительном торговом центре, из которого эвакуировали 780 человек.