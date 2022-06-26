Свердловскую девочку, жертву педофила, вернут пьющей матери

Скандал со школьницами из Каменска-Уральского продолжается с начала июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девочка из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую избили сверстницы и сняли это на телефон, вернется из реабилитационного центра к матери. Несмотря на то, что женщина продолжает злоупотреблять спиртными напитками и находится на особом счету у органов опеки. Об этом рассказали местные жители, знакомые с семьей.

Громкий скандал в Каменске-Уральском разгорелся в начале июня. По соцсетям разошлось видео, на котором две школьницы избивают сверстницу на глазах других подростков. Позднее появилась информация, что перед этим подруги водили свою жертву к педофилу — 68-летнему пенсионеру с уголовным прошлым по прозвищу Помидор. После случившегося девочка прошла реабилитацию и готовится вернуться домой. Однако ее мать имеет у горожан неоднозначную репутацию.

«Наши органы опеки быстренько устроили женщину [мать девочки] на работу в реабилитационный центр кухонной рабочей. За свой счет ее закодировали, помогли ей оформить все денежный выплаты, которые полагаются на детей. Пострадавшую девочку оставили на месяц на реабилитацию в центре, ее 11-летнего брата определили в загородный лагерь, а маленькую сестренку шести лет отдают этой горе-мамаше уже сейчас. Но мать как пила, так и пьет», — передает «АиФ-Урал» слова знакомой семьи Елены.

По словам местной жительницы, за последний год детей у матери забирали не менее шести раз, но после этого возвращали в семью. При этом условия проживания в семье не меняются.

68-летний пенсионер, которого обвиняют в педофилии, 16 июня был заключен под стражу. Впервые он был судим еще в 1978 году, позднее привлекался к ответственности еще несколько раз. Теперь ему вменяют две уголовные статьи — обе связаны с надругательством над несовершеннолетним.

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