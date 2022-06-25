Певица стала рекордсменкой по количеству проведенных концертов (архивное фото)
Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) поставила рекорд по количеству проведенных концертов лейбла «Black Star». Об этом исполнительница написала в своем telegram-канале.
«Угадайте, кто поставил абсолютный рекорд по концертам за всю историю лейбла?», — говорится в сообщении. Подписчики поздравили Коку.
«Black Star» — российский лейбл звукозаписи, продюсерская компания. Основателями и владельцами лейбла являются Тимур Юнусов, Павел Курьянов и Вальтер Леруссе. Генеральный директор — Павел Курьянов. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поделилась своими фотографиями с выпускного.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал