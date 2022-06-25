Певица стала рекордсменкой по количеству проведенных концертов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) поставила рекорд по количеству проведенных концертов лейбла «Black Star». Об этом исполнительница написала в своем telegram-канале.

«Угадайте, кто поставил абсолютный рекорд по концертам за всю историю лейбла?», — говорится в сообщении. Подписчики поздравили Коку.

«Black Star» — российский лейбл звукозаписи, продюсерская компания. Основателями и владельцами лейбла являются Тимур Юнусов, Павел Курьянов и Вальтер Леруссе. Генеральный директор — Павел Курьянов. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поделилась своими фотографиями с выпускного.

Фото: скрин поста Клавы Коки