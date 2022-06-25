25 июня 2022

Клава Кока поставила рекорд по количеству концертов лейбла. Скрин

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Певица стала рекордсменкой по количеству проведенных концертов (архивное фото) Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) поставила рекорд по количеству проведенных концертов лейбла «Black Star». Об этом исполнительница написала в своем telegram-канале.

«Угадайте, кто поставил абсолютный рекорд по концертам за всю историю лейбла?», — говорится в сообщении. Подписчики поздравили Коку.

«Black Star» — российский лейбл звукозаписи, продюсерская компания. Основателями и владельцами лейбла являются Тимур Юнусов, Павел Курьянов и Вальтер Леруссе. Генеральный директор — Павел Курьянов. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поделилась своими фотографиями с выпускного.

Фото:

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) поставила рекорд по количеству проведенных концертов лейбла «Black Star». Об этом исполнительница написала в своем telegram-канале. «Угадайте, кто поставил абсолютный рекорд по концертам за всю историю лейбла?», — говорится в сообщении. Подписчики поздравили Коку. «Black Star» — российский лейбл звукозаписи, продюсерская компания. Основателями и владельцами лейбла являются Тимур Юнусов, Павел Курьянов и Вальтер Леруссе. Генеральный директор — Павел Курьянов. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поделилась своими фотографиями с выпускного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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