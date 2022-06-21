Екатеринбургской певице Клаве Коке (настоящее имя — Клавдия Высокова) предложили подарить Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) на день рождения «шуточный стриптиз». Исполнительница попросила своих подписчиков в telegram-канале предложить ей варианты подарка Криду.
«Что подарить Егору Криду на день рождения?», — спросила подписчиков Клава. После в комментариях она обнаружила скриншот, на котором стоит девушка в ростовом костюме Клавы Коки с подписью: «Подарок — шоу „шуточный стриптиз“. Клава Кока».
На фото слева направо: скрины постов, комментарий подписчика
Скрины: telegram-канал Клавы Коки
Предложенная подписчиками идея оказалась объявлением на сайте «Авито», из раздела «Услуги. Праздники и мероприятия». Объявление размещено из Краснодарского края. В описании говорится, что это — роскошный подарок на праздник, музыкальная открытка от наших (российских) зве?зд с вручением подарков. Стоимость базовой услуги — 3000 рублей. Однако, чтобы получить «стриптиз-шоу» от человека в ростовом костюме, необходимо доплатить еще тысячу рублей. Среди звезд есть Александр Ревва, Лолита, Михаил Галустян, Мишки Тедди и Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом).
Объявление на сайте «Авито»
Скрин с сервиса «Авито»
Также подписчики Коки предложили ей подарить Егору Криду трусы с его портретом. «Трусы с его лицом на попе, в моей голове, выглядят потрясающе», — отметила подписчица. День рождение репера состоится 25 июня. Ему исполнится 28 лет.
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Екатеринбургской певице Клаве Коке (настоящее имя — Клавдия Высокова) предложили подарить Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) на день рождения «шуточный стриптиз». Исполнительница попросила своих подписчиков в telegram-канале предложить ей варианты подарка Криду. «Что подарить Егору Криду на день рождения?», — спросила подписчиков Клава. После в комментариях она обнаружила скриншот, на котором стоит девушка в ростовом костюме Клавы Коки с подписью: «Подарок — шоу „шуточный стриптиз“. Клава Кока». Предложенная подписчиками идея оказалась объявлением на сайте «Авито», из раздела «Услуги. Праздники и мероприятия». Объявление размещено из Краснодарского края. В описании говорится, что это — роскошный подарок на праздник, музыкальная открытка от наших (российских) зве?зд с вручением подарков. Стоимость базовой услуги — 3000 рублей. Однако, чтобы получить «стриптиз-шоу» от человека в ростовом костюме, необходимо доплатить еще тысячу рублей. Среди звезд есть Александр Ревва, Лолита, Михаил Галустян, Мишки Тедди и Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом). Также подписчики Коки предложили ей подарить Егору Криду трусы с его портретом. «Трусы с его лицом на попе, в моей голове, выглядят потрясающе», — отметила подписчица. День рождение репера состоится 25 июня. Ему исполнится 28 лет. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока после выступления получила травмы. Этим она поделилась в своем telegram-канале.