Пермских депутатов предупредили о наплыве опасных продуктов

28 июня 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Покупать продукты становится опаснее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае, как и в России вообще фальсифицированных продуктов питания будет становиться больше. Такую гипотезу в связи с высокой инфляцией выразил глава управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. «Так как сейчас все дорожает, коллеги, можно ожидать, что будет фальсифицированной продукции больше. Как в Пермском крае, так и не в Пермском крае», — заявил он, выступая с докладом на пленарном заседании Пермской городской думы. По словам Костарева, Роспотребнадзор постоянно мониторит ситуацию. За последние три года было отобрано свыше 600 проб по 10 товарным группам. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае двух производителей молочных продуктов уличили в производстве и сбыте опасного масла и сыра. В Краснокамске предпринимателя поймали на продаже испорченной продукции из курицы. Другой бизнесмен под видом свиных пельменей торговал куриными. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском крае, как и в России вообще фальсифицированных продуктов питания будет становиться больше. Такую гипотезу в связи с высокой инфляцией выразил глава управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. «Так как сейчас все дорожает, коллеги, можно ожидать, что будет фальсифицированной продукции больше. Как в Пермском крае, так и не в Пермском крае», — заявил он, выступая с докладом на пленарном заседании Пермской городской думы. По словам Костарева, Роспотребнадзор постоянно мониторит ситуацию. За последние три года было отобрано свыше 600 проб по 10 товарным группам. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае двух производителей молочных продуктов уличили в производстве и сбыте опасного масла и сыра. В Краснокамске предпринимателя поймали на продаже испорченной продукции из курицы. Другой бизнесмен под видом свиных пельменей торговал куриными.