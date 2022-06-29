«Синара» выкупит крупнейшие свердловские молочные заводы

Ирбитский и Уктусский молокозаводы ждет смена руководства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство компании «Синара» рассматривает покупку Ирбитского и Уктусского молочных заводов, являющихся одними из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности. Как рассказал источник URA.RU, директорами заводов станут представители агропромышленного сектора группы.

«На Ирбитском заводе сейчас планируется смена руководства, а Уктусский молочный завод выставили на продажу. Группа „Синара“ заинтересовалась новыми возможностями, которые могут дать эти предприятия, и сейчас рассматривают их приобретение», — рассказал URA.RU источник, близкий к Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

При этом в разговоре с URA.RU директор «Уктусского молочного завода» Олег Бергер, который выставил предприятие на продажу в середине июня, данную информацию не подтвердил. «Представители компании со мной не связывались, однако я открыт для предложений. Я до сих пор нахожусь в поиске покупателей, который смогут справиться с предприятием», — сказал он.

В пресс-службе группы «Синара» от комментариев отказались, предложив корреспонденту отправить официальный запрос. На момент публикации заметки ответа от компании не последовало. Также агентство направило запрос в пресс-службу министерства.

По данным системы «Контур.Фокус», на конец 2021 года доходы Ирбитской компании составили 8,7 млрд рублей. Годом ранее — 8,5 млрд рублей. Несмотря на вызванные пандемией коронавирусной инфекции проблемы, ИМЗ получил по итогам 2021 года чистую прибыль в размере 101 млн рублей. Выручка Уктусского завода, по данным системы «Контур.Фокус», в 2021 году составила 38 млн рублей, а чистая прибыль — 250 тысяч рублей.

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