Пермский чиновник пожаловался на жителей перспективного района

29 июня 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Менять прописку в паспорте мигранты из Перми не спешат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Пермского муниципального округа, который граничит с Пермью, переезжая из столицы региона, не спешат регистрироваться. Это не дает возможности муниципалитету получать дополнительные деньги для благоустройства и других нужд, заявил заместитель главы администрации района Алексей Норицин. «Парадоксальная складывается ситуация — за семь лет население выросло на 8%, а если посмотреть по детсадам, то количество детей выросло на 16%, а в школах на 30%. Это говорит лишь о том, что люди приезжают жить в округ, но к сожалению не регистрируются. Это большая проблема. Люди хотят получать услуги в наших школах, детсадах, больницах, дворцах культуры, но регистрироваться не хотят. А деньги поступают [из регионального бюджета] все равно на человека», — пояснил Норицин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Ранее, как рассказывало URA.RU, на массовый переезд жителей Перми в соседний округ обращал внимание глава города Алексей Демкин. На заседании думы в мае он предложил задуматься над присоединением части Пермского муниципального округа к Перми. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Пермского муниципального округа, который граничит с Пермью, переезжая из столицы региона, не спешат регистрироваться. Это не дает возможности муниципалитету получать дополнительные деньги для благоустройства и других нужд, заявил заместитель главы администрации района Алексей Норицин. «Парадоксальная складывается ситуация — за семь лет население выросло на 8%, а если посмотреть по детсадам, то количество детей выросло на 16%, а в школах на 30%. Это говорит лишь о том, что люди приезжают жить в округ, но к сожалению не регистрируются. Это большая проблема. Люди хотят получать услуги в наших школах, детсадах, больницах, дворцах культуры, но регистрироваться не хотят. А деньги поступают [из регионального бюджета] все равно на человека», — пояснил Норицин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Ранее, как рассказывало URA.RU, на массовый переезд жителей Перми в соседний округ обращал внимание глава города Алексей Демкин. На заседании думы в мае он предложил задуматься над присоединением части Пермского муниципального округа к Перми.