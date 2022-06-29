Членов банды Басаева будут судить за убийство пермских омоновцев

Дело Рашида Атуова и Максима Понарьина в ближайшее время передадут в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Двое россиян из банды Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба предстанут перед судом за нападение на сотрудников пермского ОМОНа в 2000 году. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Завершено расследование двух уголовных дел в отношении участников преступного сообщества Рашида Атуова и Максима Понарьина. Следствием установлено, что Атуов и Понарьин в составе преступного сообщества численностью не менее 100 человек под руководством Басаева и Хаттаба 29 марта 2000 года в горно-лесистой местности около села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики в ходе мятежа совершили вооруженное нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района Чеченской Республики», — говорится в сообщении СК РФ.

В результате нападения были убиты 43 сотрудника правоохранительных органов. Также были повреждены военная техника, имущество и оружие пермского ОМОНа. В ближайшее время Следственный комитет направит дело Атуова и Понарьина в суд.