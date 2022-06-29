29 июня 2022

Свердловчанин устроил стрельбу по птицам возле мусорной площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Свердловской области выстрелил по птицам Фото:

Жители Березовского (Свердловская область) заметили мужчину, стреляющего по птицам из иномарки возле мусорной площадки. Об этом сообщили очевидцы.

«Мы подбирали бездомных котов в этом районе, и двое были с пулями, последний раз зимой удаляли у кота пулю из века. Может, это он [стрелявший] и промышляет периодически», — рассказала местная жительница сообществу «Сила Березовского в людях» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 29 июня примерно в 17:10 на улице Ленина, 131. Девушка рассказала, что заметила мужчину в белом Lexus, стреляющего по птицам возле мусорной площадки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что тагильчанин подстрелил соседскую кошку из пневматической винтовки на глазах у детей. Также агентство рассказывало о свердловских детях, которые закинули голубя в мусорку и раскрутили ее.

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Жители Березовского (Свердловская область) заметили мужчину, стреляющего по птицам из иномарки возле мусорной площадки. Об этом сообщили очевидцы. «Мы подбирали бездомных котов в этом районе, и двое были с пулями, последний раз зимой удаляли у кота пулю из века. Может, это он [стрелявший] и промышляет периодически», — рассказала местная жительница сообществу «Сила Березовского в людях» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 29 июня примерно в 17:10 на улице Ленина, 131. Девушка рассказала, что заметила мужчину в белом Lexus, стреляющего по птицам возле мусорной площадки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что тагильчанин подстрелил соседскую кошку из пневматической винтовки на глазах у детей. Также агентство рассказывало о свердловских детях, которые закинули голубя в мусорку и раскрутили ее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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