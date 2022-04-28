Житель Нижнего Тагила подстрелил соседскую кошку из пневматической винтовки на глазах у детей. Инцидент произошел вечером 27 апреля в частном секторе на Руднике имени III-го Интернационала.
«Дети спокойно себе гуляли на территории нашего участка. Вдоль нашего забора прогуливалась наша любимица — кошка Чича. Муж на минутку отвлекся по хозяйству. Но тут неожиданно раздаются душераздирающие крики детей. Так как он был на кухне, сразу же выглянул в окно и увидел его [стрелка] с оружием. Бросив все, муж тут же кинулся на улицу, к детям, к раненой кошке», — рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
«А сосед стоит с винтовкой довольнющий — тем, что не промахнулся. Стоит и хвастается своей меткостью своей собеседнице, на глазах которой он устроил в жилой зоне, где гуляют маленькие детишки, настоящие стрельбища», — добавила она.
По словам женщины, злоумышленник якобы избежал наказания: сотрудники полиции лишь опросили его. Выживет ли кошка, пока неясно. «К сожалению, прогноз неутешительный. Возможно, не будет ходить», — написала тагильчанка. В УМВД РФ по Нижнему Тагилу проводят проверку.
Если кошка выживет, не будет ходить, говорит ее хозяйка
Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте»
Житель Нижнего Тагила подстрелил соседскую кошку из пневматической винтовки на глазах у детей. Инцидент произошел вечером 27 апреля в частном секторе на Руднике имени III-го Интернационала. «Дети спокойно себе гуляли на территории нашего участка. Вдоль нашего забора прогуливалась наша любимица — кошка Чича. Муж на минутку отвлекся по хозяйству. Но тут неожиданно раздаются душераздирающие крики детей. Так как он был на кухне, сразу же выглянул в окно и увидел его [стрелка] с оружием. Бросив все, муж тут же кинулся на улицу, к детям, к раненой кошке», — рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «А сосед стоит с винтовкой довольнющий — тем, что не промахнулся. Стоит и хвастается своей меткостью своей собеседнице, на глазах которой он устроил в жилой зоне, где гуляют маленькие детишки, настоящие стрельбища», — добавила она. По словам женщины, злоумышленник якобы избежал наказания: сотрудники полиции лишь опросили его. Выживет ли кошка, пока неясно. «К сожалению, прогноз неутешительный. Возможно, не будет ходить», — написала тагильчанка. В УМВД РФ по Нижнему Тагилу проводят проверку.