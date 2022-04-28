Тагильчанин при детях подстрелил соседскую кошку. «Довольнющий, что не промахнулся»

29 апреля 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

В руках у живодера была пневматическая винтовка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нижнего Тагила подстрелил соседскую кошку из пневматической винтовки на глазах у детей. Инцидент произошел вечером 27 апреля в частном секторе на Руднике имени III-го Интернационала. «Дети спокойно себе гуляли на территории нашего участка. Вдоль нашего забора прогуливалась наша любимица — кошка Чича. Муж на минутку отвлекся по хозяйству. Но тут неожиданно раздаются душераздирающие крики детей. Так как он был на кухне, сразу же выглянул в окно и увидел его [стрелка] с оружием. Бросив все, муж тут же кинулся на улицу, к детям, к раненой кошке», — рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «А сосед стоит с винтовкой довольнющий — тем, что не промахнулся. Стоит и хвастается своей меткостью своей собеседнице, на глазах которой он устроил в жилой зоне, где гуляют маленькие детишки, настоящие стрельбища», — добавила она. По словам женщины, злоумышленник якобы избежал наказания: сотрудники полиции лишь опросили его. Выживет ли кошка, пока неясно. «К сожалению, прогноз неутешительный. Возможно, не будет ходить», — написала тагильчанка. В УМВД РФ по Нижнему Тагилу проводят проверку. Если кошка выживет, не будет ходить, говорит ее хозяйка Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Житель Нижнего Тагила подстрелил соседскую кошку из пневматической винтовки на глазах у детей. Инцидент произошел вечером 27 апреля в частном секторе на Руднике имени III-го Интернационала. «Дети спокойно себе гуляли на территории нашего участка. Вдоль нашего забора прогуливалась наша любимица — кошка Чича. Муж на минутку отвлекся по хозяйству. Но тут неожиданно раздаются душераздирающие крики детей. Так как он был на кухне, сразу же выглянул в окно и увидел его [стрелка] с оружием. Бросив все, муж тут же кинулся на улицу, к детям, к раненой кошке», — рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «А сосед стоит с винтовкой довольнющий — тем, что не промахнулся. Стоит и хвастается своей меткостью своей собеседнице, на глазах которой он устроил в жилой зоне, где гуляют маленькие детишки, настоящие стрельбища», — добавила она. По словам женщины, злоумышленник якобы избежал наказания: сотрудники полиции лишь опросили его. Выживет ли кошка, пока неясно. «К сожалению, прогноз неутешительный. Возможно, не будет ходить», — написала тагильчанка. В УМВД РФ по Нижнему Тагилу проводят проверку.