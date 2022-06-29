На ЧТПЗ объявили о масштабной реорганизации

ЧТПЗ реорганизуют и продолжат выполнять обязательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) по решению акционера — «Трубной металлургической компании» (ТМК) — будет реорганизован. Как сообщили в пресс-службе компании в Екатеринбурге, бизнес преобразуют в общество с ограниченной ответственностью (ООО) для защиты держателей облигаций.

«ТМК сообщает о реорганизации АО «Волжский трубный завод» и АО «ЧТПЗ». Также информируем о мерах, направленных на защиту интересов владельцев облигаций АО «ЧТПЗ», — рассказали в пресс-службе компании.

В результате преобразований появятся два ООО: «ЧТПЗ Трубопроводные решения» и «ВТЗ Трубопроводные решения». Их сразу же присоединят к ООО «ТМК Трубопроводные решения».

Решения о реорганизации были приняты 17 июня, а 29 июня в журнале «Вестник государственной регистрации» опубликовано первое уведомление, касающееся челябинского бизнеса металлургического холдинга. В компании назвали основные цели изменений — улучшить финансовое состояние и привлечь новых инвесторов. Оба завода, как сказано, останутся ключевыми активами ТМК, выполняющими свои обязательства перед партнерами, государством и работниками.

Также 29 июня было принято решение о досрочном выкупе нескольких серий биржевых облигаций по цене номинала. Выкуп состоится 15 сентября. Сделано это будет в связи с предстоящей реорганизацией до того, как она произойдет.