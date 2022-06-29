Украинские хакеры взломали сайт екатеринбургского комитета по защите прав автовладельцев. Об этом URA.RU сообщил один из читателей.
«Комитет по защите прав автовладельцев взломан хакерами суверенной Украины. Личные данные сотрудников и автовладельцев, а также все документы организации будут выложены в публичный доступ», — говорится в сообщении, которое размещено на сайте комитета. URA.RU обратилось к представителям организации за комментарием, однако там заявили, что смогут ответить на вопросы чуть позже.
Пока посетители сайта могут наблюдать лишь сообщение о взломе
Скрин: сайт комитета по защите прав автовладельцев в Екатеринбурге
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Украинские хакеры взломали сайт екатеринбургского комитета по защите прав автовладельцев. Об этом URA.RU сообщил один из читателей. «Комитет по защите прав автовладельцев взломан хакерами суверенной Украины. Личные данные сотрудников и автовладельцев, а также все документы организации будут выложены в публичный доступ», — говорится в сообщении, которое размещено на сайте комитета. URA.RU обратилось к представителям организации за комментарием, однако там заявили, что смогут ответить на вопросы чуть позже. Ранее хакеры напали на сайт Уральского федерального университета в первый день приемной кампании. Также атаке подвергся сайт городской больницы №2 в Екатеринбурге.