29 июня 2022

Украинские хакеры взломали сайт екатеринбургской компании. «Личные данные будут раскрыты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Хакеры заявили, что выложили все данные автовладельцев в открытый доступ Фото:

Украинские хакеры взломали сайт екатеринбургского комитета по защите прав автовладельцев. Об этом URA.RU сообщил один из читателей.

«Комитет по защите прав автовладельцев взломан хакерами суверенной Украины. Личные данные сотрудников и автовладельцев, а также все документы организации будут выложены в публичный доступ», — говорится в сообщении, которое размещено на сайте комитета. URA.RU обратилось к представителям организации за комментарием, однако там заявили, что смогут ответить на вопросы чуть позже.

Ранее хакеры напали на сайт Уральского федерального университета в первый день приемной кампании. Также атаке подвергся сайт городской больницы №2 в Екатеринбурге.

Пока посетители сайта могут наблюдать лишь сообщение о взломе

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Украинские хакеры взломали сайт екатеринбургского комитета по защите прав автовладельцев. Об этом URA.RU сообщил один из читателей. «Комитет по защите прав автовладельцев взломан хакерами суверенной Украины. Личные данные сотрудников и автовладельцев, а также все документы организации будут выложены в публичный доступ», — говорится в сообщении, которое размещено на сайте комитета. URA.RU обратилось к представителям организации за комментарием, однако там заявили, что смогут ответить на вопросы чуть позже. Ранее хакеры напали на сайт Уральского федерального университета в первый день приемной кампании. Также атаке подвергся сайт городской больницы №2 в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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