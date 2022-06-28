Хакеры напали на сайт УрФУ в первый день приемной кампании

29 июня 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский вуз подвергся хакерским атакам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сайт Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина подвергся хакерским атакам, запросы начались в первый день приема документов от абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Атаки начались 20 июня около 8:30 утра по московскому времени. Пиковые нагрузки на системы УрФУ составляли около 30 тысяч запросов в секунду. В период с 20 по 23 июня было отражено более 70 миллионов атак», — рассказали в пресс-службе УрФУ агентству «Известия». Вуз столкнулся с хакерскими атаками в первый день приемной кампании по программам бакалавриата. Интенсивность самой масштабной DDOS-атаки составила около 2 миллионов запросов в минуту. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сайт Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина подвергся хакерским атакам, запросы начались в первый день приема документов от абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Атаки начались 20 июня около 8:30 утра по московскому времени. Пиковые нагрузки на системы УрФУ составляли около 30 тысяч запросов в секунду. В период с 20 по 23 июня было отражено более 70 миллионов атак», — рассказали в пресс-службе УрФУ агентству «Известия». Вуз столкнулся с хакерскими атаками в первый день приемной кампании по программам бакалавриата. Интенсивность самой масштабной DDOS-атаки составила около 2 миллионов запросов в минуту.