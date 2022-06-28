28 июня 2022

Хакеры напали на сайт УрФУ в первый день приемной кампании

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Уральский федеральный университет. Екатеринбург, урфу, вид на урфу, здание урфу
Екатеринбургский вуз подвергся хакерским атакам Фото:

Сайт Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина подвергся хакерским атакам, запросы начались в первый день приема документов от абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Атаки начались 20 июня около 8:30 утра по московскому времени. Пиковые нагрузки на системы УрФУ составляли около 30 тысяч запросов в секунду. В период с 20 по 23 июня было отражено более 70 миллионов атак», — рассказали в пресс-службе УрФУ агентству «Известия».

Вуз столкнулся с хакерскими атаками в первый день приемной кампании по программам бакалавриата. Интенсивность самой масштабной DDOS-атаки составила около 2 миллионов запросов в минуту.

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Сайт Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина подвергся хакерским атакам, запросы начались в первый день приема документов от абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Атаки начались 20 июня около 8:30 утра по московскому времени. Пиковые нагрузки на системы УрФУ составляли около 30 тысяч запросов в секунду. В период с 20 по 23 июня было отражено более 70 миллионов атак», — рассказали в пресс-службе УрФУ агентству «Известия». Вуз столкнулся с хакерскими атаками в первый день приемной кампании по программам бакалавриата. Интенсивность самой масштабной DDOS-атаки составила около 2 миллионов запросов в минуту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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