Глава района ЯНАО объяснил, зачем отдает участок другому мэру

На участке находится промышленная зона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Часть территории Пуровского района ЯНАО перейдет под руководство Андрея Воронова, поскольку участок находится в непосредственной близости к Новому Уренгою и надзор за ним будет эффективнее. Об этом URA.RU сообщил глава района Антон Колодин.

«О передаче какой-то глобальной территории речи нет — мы рассматривали буферную зону. Дело в том, что это территория промзоны, которая юридически считается Пуровским районом, однако прилегает к Новому Уренгою. Передача этой территории полностью объяснима с точки зрения муниципального управления и надлежащего содержания участка. И я понимаю обращение коллеги [Андрея Воронова — прим.ред.] о том, что он не может зайти с надзором на территорию промзоны и нам приходится из Тарко-Сале выезжать туда на рейд, а это практически 200 километров пути», — рассказал корреспонденту URA.RU глава района.

Антон Колодин отметил, что еще одной причиной для передачи участка является увеличение трафика. «Новый Уренгой вышел с инициативой также присоединить к ним придорожную полосу. Предприятия, которые находятся на этой территории, зарегистрированы в Новом Уренгое и за ними будет легче осуществить контроль», — подчеркнул руководитель Пуровского района.

На территории промышленной зоны также расположен «Газпром НГХК», работники которого являются жителями Нового Уренгоя. Глава района добавил, что проект еще находится на стадии согласования.

Ранее URA.RU сообщало, что при присоединении данного участка к Новому Уренгою, город получит от газохимического комплекса налоговые поступления и рабочие места. Проблемная территория находится вдоль дороги Новый-Уренгой-Коротчаево и участков, примыкающих к Северному району города.

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