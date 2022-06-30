Под Челябинском продается птицефабрика за 280 миллионов. Скрин

01 июля 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Обанкроченную птицефабрику продают через сайты объявлений Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области на популярном сайте объявлений продается птицефабрика «Бектыш» за 280 млн рублей. Агрокомплекс в Еткульском районе производит мясо кур, колбасы и полуфабрикаты. «Продам действующую Птицефабрику „Бектыш“. Животноводческий Агрокомплекс выпускает разную продукцию, состоящую из мяса кур: натуральных колбасы, копчености, вкуснейшие рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени», — написал автор объявления на сайте Авито. Однако, по данным информационной системы СБИС, ООО «Бектыш» признано банкротом. В отношении сельхозпредприятия введена процедура конкурсного производства. Птицефабрика, по словам автора объявления, производит мясо кур и полуфабрикаты Скрин сайта «Авито» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области на популярном сайте объявлений продается птицефабрика «Бектыш» за 280 млн рублей. Агрокомплекс в Еткульском районе производит мясо кур, колбасы и полуфабрикаты. «Продам действующую Птицефабрику „Бектыш“. Животноводческий Агрокомплекс выпускает разную продукцию, состоящую из мяса кур: натуральных колбасы, копчености, вкуснейшие рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени», — написал автор объявления на сайте Авито. Однако, по данным информационной системы СБИС, ООО «Бектыш» признано банкротом. В отношении сельхозпредприятия введена процедура конкурсного производства.