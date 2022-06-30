Обанкроченную птицефабрику продают через сайты объявлений
В Челябинской области на популярном сайте объявлений продается птицефабрика «Бектыш» за 280 млн рублей. Агрокомплекс в Еткульском районе производит мясо кур, колбасы и полуфабрикаты.
«Продам действующую Птицефабрику „Бектыш“. Животноводческий Агрокомплекс выпускает разную продукцию, состоящую из мяса кур: натуральных колбасы, копчености, вкуснейшие рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени», — написал автор объявления на сайте Авито.
Однако, по данным информационной системы СБИС, ООО «Бектыш» признано банкротом. В отношении сельхозпредприятия введена процедура конкурсного производства.
Птицефабрика, по словам автора объявления, производит мясо кур и полуфабрикаты
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