30 июня 2022

Под Челябинском продается птицефабрика за 280 миллионов. Скрин

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Птицефабрика. Магнитогорск, птицы, птицефабрика, курицы, клетки
Обанкроченную птицефабрику продают через сайты объявлений Фото:

В Челябинской области на популярном сайте объявлений продается птицефабрика «Бектыш» за 280 млн рублей. Агрокомплекс в Еткульском районе производит мясо кур, колбасы и полуфабрикаты.

«Продам действующую Птицефабрику „Бектыш“. Животноводческий Агрокомплекс выпускает разную продукцию, состоящую из мяса кур: натуральных колбасы, копчености, вкуснейшие рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени», — написал автор объявления на сайте Авито.

Однако, по данным информационной системы СБИС, ООО «Бектыш» признано банкротом. В отношении сельхозпредприятия введена процедура конкурсного производства.

Птицефабрика, по словам автора объявления, производит мясо кур и полуфабрикаты

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В Челябинской области на популярном сайте объявлений продается птицефабрика «Бектыш» за 280 млн рублей. Агрокомплекс в Еткульском районе производит мясо кур, колбасы и полуфабрикаты. «Продам действующую Птицефабрику „Бектыш“. Животноводческий Агрокомплекс выпускает разную продукцию, состоящую из мяса кур: натуральных колбасы, копчености, вкуснейшие рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени», — написал автор объявления на сайте Авито. Однако, по данным информационной системы СБИС, ООО «Бектыш» признано банкротом. В отношении сельхозпредприятия введена процедура конкурсного производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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