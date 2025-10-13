Полиция Челябинска стала лучшей в регионе по итогам работы с начала года

Гарнизон Челябинска занял первое место среди подразделений МВД региона по итогам девяти месяцев 2025 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, результаты подвели на совещании под председательством замначальника регионального главка Игоря Белецкого.
«По тяжким и особо тяжким преступлениям раскрываемость составила 100%. Не допущен рост преступлений в общественных местах, а уличная преступность сократилась на четверть. Почти вдвое снизилось число бытовых конфликтов и на 20% — посягательств, совершаемых ранее судимыми лицами», — отметили в главке итоги доклада.
По словам заместителя начальника УМВД России по Челябинску Алексея Подрезова, за отчетный период в городе снизилось количество зарегистрированных преступлений, а уровень их раскрываемости превысил 55%. На совещании сотрудники были отмечены наградами и поощрениями за высокие результаты. Белецкий подчеркнул, что достигнутые показатели — результат системной работы по профилактике правонарушений и поддержанию общественного порядка. Так, в городе регулярно выявляют вандалов, размещающих запрещенные граффити на фасадах зданий, в том числе информацию о наркошопах.
