Полиция Челябинска стала лучшей в регионе по итогам работы с начала года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гарнизон Челябинска признан лучшим подразделением по итогам работы полиции региона с начала года
Гарнизон Челябинска признан лучшим подразделением по итогам работы полиции региона с начала года Фото:

Гарнизон Челябинска занял первое место среди подразделений МВД региона по итогам девяти месяцев 2025 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, результаты подвели на совещании под председательством замначальника регионального главка Игоря Белецкого.

«По тяжким и особо тяжким преступлениям раскрываемость составила 100%. Не допущен рост преступлений в общественных местах, а уличная преступность сократилась на четверть. Почти вдвое снизилось число бытовых конфликтов и на 20% — посягательств, совершаемых ранее судимыми лицами», — отметили в главке итоги доклада.

По словам заместителя начальника УМВД России по Челябинску Алексея Подрезова, за отчетный период в городе снизилось количество зарегистрированных преступлений, а уровень их раскрываемости превысил 55%. На совещании сотрудники были отмечены наградами и поощрениями за высокие результаты. Белецкий подчеркнул, что достигнутые показатели — результат системной работы по профилактике правонарушений и поддержанию общественного порядка. Так, в городе регулярно выявляют вандалов, размещающих запрещенные граффити на фасадах зданий, в том числе информацию о наркошопах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гарнизон Челябинска занял первое место среди подразделений МВД региона по итогам девяти месяцев 2025 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, результаты подвели на совещании под председательством замначальника регионального главка Игоря Белецкого. «По тяжким и особо тяжким преступлениям раскрываемость составила 100%. Не допущен рост преступлений в общественных местах, а уличная преступность сократилась на четверть. Почти вдвое снизилось число бытовых конфликтов и на 20% — посягательств, совершаемых ранее судимыми лицами», — отметили в главке итоги доклада. По словам заместителя начальника УМВД России по Челябинску Алексея Подрезова, за отчетный период в городе снизилось количество зарегистрированных преступлений, а уровень их раскрываемости превысил 55%. На совещании сотрудники были отмечены наградами и поощрениями за высокие результаты. Белецкий подчеркнул, что достигнутые показатели — результат системной работы по профилактике правонарушений и поддержанию общественного порядка. Так, в городе регулярно выявляют вандалов, размещающих запрещенные граффити на фасадах зданий, в том числе информацию о наркошопах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...