Пермяк Михаил Русинов (в центре) готов пойти в бой плечом к плечу с главой Чечни Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский участник второй чеченской кампании, пограничник Михаил Русинов, готов пойти в бой вместе с Рамзаном Кадыровым. Об этом военный рассказал URA.RU на митинге в честь ветеранов боевых действий, который прошел в Перми у монумента «Солдат России».

«Чеченский батальон Рамзана Кадырова — я столкнулся с его бойцами еще в 2000 году в Грозном. Тогда они занимались охраной президента республики. Скажем так, тогда они вели себя по-другому. Но, видимо, [Кадыров] пересмотрел свою позицию. Судя по сегодняшней его позиции, как он себя представляет в народ, в мир, я думаю, что я бы встал рядом с ним плечом к плечу и пошел бы в бой — защищать Россию», — сказал URA.RU Михаил Русинов.

Он также добавил, что в Перми возглавляет «Совет ветеранов боевых действий Орджоникидзевского района». Эта и другие ветеранские организации сейчас заняты активным сбором гуманитарной помощи для российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Ранее URA.RU рассказывало, что встреча с батальоном Кадырова впечатлила пермского депутата Дмитрия Федорова. Военнослужащих из Чечни он встретил на границе с Донецкой народной республикой, куда отправился с гуманитарной миссией.

Специальную военную операцию на территории Украины российская армия проводит с 24 февраля. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация этой страны. Главным приоритетом российских войск, по данным властей РФ, является недопущение жертв среди мирного населения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам