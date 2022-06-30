В Сургуте (ХМАО) перекроют дорожное движение на участке улицы Губкина из-за ремонта ливневого коллектора. Ограничение будет действовать с 4 по 13 июля. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с ремонтом ливневого коллектора с 4 по 13 июля перекроют движение на улице Губкина, на участке от улицы Энтузиастов до заезда к жилому дома на улице Губкина, 15. Просим учесть ограничение движения при планировании поездок», — говорится на официальной странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что по мосту через Обь в районе Сургута запрещали ездить по ночам. Движение автотранспорта полностью перекрывали, чтобы провести работы по обследованию моста.
В Сургуте (ХМАО) перекроют дорожное движение на участке улицы Губкина из-за ремонта ливневого коллектора. Ограничение будет действовать с 4 по 13 июля. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с ремонтом ливневого коллектора с 4 по 13 июля перекроют движение на улице Губкина, на участке от улицы Энтузиастов до заезда к жилому дома на улице Губкина, 15. Просим учесть ограничение движения при планировании поездок», — говорится на официальной странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что по мосту через Обь в районе Сургута запрещали ездить по ночам. Движение автотранспорта полностью перекрывали, чтобы провести работы по обследованию моста.