В Сургуте перекроют улицу на 10 дней. Причина

01 июля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Ограничение дорожного движения будет действовать с 4 по 13 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) перекроют дорожное движение на участке улицы Губкина из-за ремонта ливневого коллектора. Ограничение будет действовать с 4 по 13 июля. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с ремонтом ливневого коллектора с 4 по 13 июля перекроют движение на улице Губкина, на участке от улицы Энтузиастов до заезда к жилому дома на улице Губкина, 15. Просим учесть ограничение движения при планировании поездок», — говорится на официальной странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что по мосту через Обь в районе Сургута запрещали ездить по ночам. Движение автотранспорта полностью перекрывали, чтобы провести работы по обследованию моста. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте (ХМАО) перекроют дорожное движение на участке улицы Губкина из-за ремонта ливневого коллектора. Ограничение будет действовать с 4 по 13 июля. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с ремонтом ливневого коллектора с 4 по 13 июля перекроют движение на улице Губкина, на участке от улицы Энтузиастов до заезда к жилому дома на улице Губкина, 15. Просим учесть ограничение движения при планировании поездок», — говорится на официальной странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что по мосту через Обь в районе Сургута запрещали ездить по ночам. Движение автотранспорта полностью перекрывали, чтобы провести работы по обследованию моста.