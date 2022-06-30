30 июня 2022

В Сургуте перекроют улицу на 10 дней. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, дорожные работы, дорожный знак, ремонт дороги
Ограничение дорожного движения будет действовать с 4 по 13 июля Фото:

В Сургуте (ХМАО) перекроют дорожное движение на участке улицы Губкина из-за ремонта ливневого коллектора. Ограничение будет действовать с 4 по 13 июля. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с ремонтом ливневого коллектора с 4 по 13 июля перекроют движение на улице Губкина, на участке от улицы Энтузиастов до заезда к жилому дома на улице Губкина, 15. Просим учесть ограничение движения при планировании поездок», — говорится на официальной странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что по мосту через Обь в районе Сургута запрещали ездить по ночам. Движение автотранспорта полностью перекрывали, чтобы провести работы по обследованию моста.

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В Сургуте (ХМАО) перекроют дорожное движение на участке улицы Губкина из-за ремонта ливневого коллектора. Ограничение будет действовать с 4 по 13 июля. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с ремонтом ливневого коллектора с 4 по 13 июля перекроют движение на улице Губкина, на участке от улицы Энтузиастов до заезда к жилому дома на улице Губкина, 15. Просим учесть ограничение движения при планировании поездок», — говорится на официальной странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что по мосту через Обь в районе Сургута запрещали ездить по ночам. Движение автотранспорта полностью перекрывали, чтобы провести работы по обследованию моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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