01 июля 2022

Полиция устроила маски-шоу в клубах Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, военные, солдаты, маски-шоу, вежливые люди, армия, спецназ
Работу ночных баров и клубов прервали проверки Фото:

Сразу в нескольких ночных клубах и кафе центра Челябинска в ночь на 2 июля силовики устроили проверки. Посетители и персонал были выведены на улицы. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудниками ГУ МВД области совместно с коллегами из регионального УФСБ проведены профилактические мероприятия в кафе и клубах, расположенных на пешеходной улице Кировке и Труда. Принимаемые меры направлены на недопущение противоправных деяний, в том числе в отношении посетителей ночных заведений, а также с целью раскрытия ранее совершенных преступлений», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Посетителям общепита пришлось около получаса ожидать на улице. Очевидцы предположили, что силовики устроили маски-шоу для поимки преступников и поиска наркотических средств. По их словам, из бара BlaBlaBar оперативники забрали с собой сотрудников охраны.

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Сразу в нескольких ночных клубах и кафе центра Челябинска в ночь на 2 июля силовики устроили проверки. Посетители и персонал были выведены на улицы. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудниками ГУ МВД области совместно с коллегами из регионального УФСБ проведены профилактические мероприятия в кафе и клубах, расположенных на пешеходной улице Кировке и Труда. Принимаемые меры направлены на недопущение противоправных деяний, в том числе в отношении посетителей ночных заведений, а также с целью раскрытия ранее совершенных преступлений», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Посетителям общепита пришлось около получаса ожидать на улице. Очевидцы предположили, что силовики устроили маски-шоу для поимки преступников и поиска наркотических средств. По их словам, из бара BlaBlaBar оперативники забрали с собой сотрудников охраны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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