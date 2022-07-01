Полиция устроила маски-шоу в клубах Челябинска

Работу ночных баров и клубов прервали проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу в нескольких ночных клубах и кафе центра Челябинска в ночь на 2 июля силовики устроили проверки. Посетители и персонал были выведены на улицы. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудниками ГУ МВД области совместно с коллегами из регионального УФСБ проведены профилактические мероприятия в кафе и клубах, расположенных на пешеходной улице Кировке и Труда. Принимаемые меры направлены на недопущение противоправных деяний, в том числе в отношении посетителей ночных заведений, а также с целью раскрытия ранее совершенных преступлений», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Посетителям общепита пришлось около получаса ожидать на улице. Очевидцы предположили, что силовики устроили маски-шоу для поимки преступников и поиска наркотических средств. По их словам, из бара BlaBlaBar оперативники забрали с собой сотрудников охраны.