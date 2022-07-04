Куйвашев будет искать одаренных школьников вместе с IT-гигантом

05 июля 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Куйвашев и «СКБ Контур» будут помогать школьникам осваивать IT-сферу Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» подписал соглашение с генеральным директором «СКБ Контур» Михаилом Сродных о совместной поддержке интеллектуально одаренных школьников региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня подписал очень важное соглашение с нашим IT-гигантом — компанией „СКБ Контур“. Мы вместе будем искать и поддерживать одаренных школьников региона, которые в будущем смогут работать в IT», — сообщил глава региона. По его словам, талантливых ребят будут находить с помощью интеллектуальных конкурсов и проектов, а компания будет помогать им раскрывать способности. Также Куйвашев уверен, что учеба в «СКБ Контуре» станет отличным шансом освоить одну из самых высокооплачиваемых сфер в мире. «Учеба в „СКБ Контуре“ — реальный шанс для наших детей, особенно из отдаленных муниципалитетов, получить крутую профессию, не уезжая из родного региона и даже города, ведь программисты часто работают на удаленке. Да и работа благодаря „Контуру“ у них всегда будет», — подытожил губернатор. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. Выставку уже посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Также планируется, что на выставке будут подписаны различные соглашения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» подписал соглашение с генеральным директором «СКБ Контур» Михаилом Сродных о совместной поддержке интеллектуально одаренных школьников региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня подписал очень важное соглашение с нашим IT-гигантом — компанией „СКБ Контур“. Мы вместе будем искать и поддерживать одаренных школьников региона, которые в будущем смогут работать в IT», — сообщил глава региона. По его словам, талантливых ребят будут находить с помощью интеллектуальных конкурсов и проектов, а компания будет помогать им раскрывать способности. Также Куйвашев уверен, что учеба в «СКБ Контуре» станет отличным шансом освоить одну из самых высокооплачиваемых сфер в мире. «Учеба в „СКБ Контуре“ — реальный шанс для наших детей, особенно из отдаленных муниципалитетов, получить крутую профессию, не уезжая из родного региона и даже города, ведь программисты часто работают на удаленке. Да и работа благодаря „Контуру“ у них всегда будет», — подытожил губернатор. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. Выставку уже посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Также планируется, что на выставке будут подписаны различные соглашения.