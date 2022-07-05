В Госдуме предложили увеличить выплаты ветеранам ВОВ

06 июля 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Размер ежегодной выплаты для ветеранов ВОВ планируют увеличить до 75 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ежегодную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) предлагают установить в сумме 75 тысяч рублей, вместо 10 тысяч рублей. Такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму группа депутатов. По расчетам авторов, эта мера обойдется бюджету примерно в 30 миллиардов рублей. Они считают, что в нынешних экономических реалиях эта мера оправдана. Согласно материалу, в ряде фракций готовы поддержать такое предложение. Эксперты считают, что ветераны заслуживают большей помощи от государства, однако последнее слово в этом вопросе за Минфином РФ, который должен сделать заключение по данному вопросу. «Полагаем, что в нынешних условиях целесообразно установить на законодательном уровне денежную выплату к Дню Победы в ВОВ в размере 75 000 рублей ежегодно инвалидам, участникам войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1—3 пункта 1 статьи 2 закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ „О ветеранах“ и приравненных к ним лицам, а также вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников войны», — предлагают авторы, передают «Известия». Сейчас в соответствии с указом президента России Владимира Путина, гражданам РФ, являющимся инвалидами ВОВ и участниками ВОВ, предоставляется ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. В тексте отмечается, что вступление в силу закона предполагается с 1 января 2023 года. Согласно представленным данным, с точки зрения финансово-экономического обоснования, на эти цели из бюджета страны может потребоваться примерно 30,88 миллиардов рублей. Отмечается, что эта сумма складывается из расчета количества живущих в настоящее время ветеранов, число которых составляет чуть более 411,7 тысяч человек. В частности, в 2020 году на эти цели потребовалось более 71 миллиард рублей. В КПРФ и «Справедливой России — За правду» готовы инициативу поддержать. Во фракциях партий «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали изучить законопроект после его внесения в Госдуму РФ. Эксперт Дмитрий Фетисов считает, что ветераны ВОВ заслуживают большей помощи от государства, но необходимо дождаться заключения Минфина РФ. Однако он опасается, что из-за санкционного давления может быть принято неожиданное решение. Ранее сообщалось, что размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) в России предлагают увеличить на 50%. Советующую инициативу планируют внести в Госдуму депутаты от ЛДПР. Документом предлагается увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ежегодную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) предлагают установить в сумме 75 тысяч рублей, вместо 10 тысяч рублей. Такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму группа депутатов. По расчетам авторов, эта мера обойдется бюджету примерно в 30 миллиардов рублей. Они считают, что в нынешних экономических реалиях эта мера оправдана. Согласно материалу, в ряде фракций готовы поддержать такое предложение. Эксперты считают, что ветераны заслуживают большей помощи от государства, однако последнее слово в этом вопросе за Минфином РФ, который должен сделать заключение по данному вопросу. «Полагаем, что в нынешних условиях целесообразно установить на законодательном уровне денежную выплату к Дню Победы в ВОВ в размере 75 000 рублей ежегодно инвалидам, участникам войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1—3 пункта 1 статьи 2 закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ „О ветеранах“ и приравненных к ним лицам, а также вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников войны», — предлагают авторы, передают «Известия». Сейчас в соответствии с указом президента России Владимира Путина, гражданам РФ, являющимся инвалидами ВОВ и участниками ВОВ, предоставляется ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. В тексте отмечается, что вступление в силу закона предполагается с 1 января 2023 года. Согласно представленным данным, с точки зрения финансово-экономического обоснования, на эти цели из бюджета страны может потребоваться примерно 30,88 миллиардов рублей. Отмечается, что эта сумма складывается из расчета количества живущих в настоящее время ветеранов, число которых составляет чуть более 411,7 тысяч человек. В частности, в 2020 году на эти цели потребовалось более 71 миллиард рублей. В КПРФ и «Справедливой России — За правду» готовы инициативу поддержать. Во фракциях партий «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали изучить законопроект после его внесения в Госдуму РФ. Эксперт Дмитрий Фетисов считает, что ветераны ВОВ заслуживают большей помощи от государства, но необходимо дождаться заключения Минфина РФ. Однако он опасается, что из-за санкционного давления может быть принято неожиданное решение. Ранее сообщалось, что размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) в России предлагают увеличить на 50%. Советующую инициативу планируют внести в Госдуму депутаты от ЛДПР. Документом предлагается увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ и других.